El heavy metal de Motley Crue regresa en una película de Netflix

Motley Crue no fue solo una de las bandas más importantes de la década de los 80, sino que también protagonizó una cantidad de vivencias, escándalos y redenciones al mejor estilo de ese famosa frase: 'Sexo, drogas y rock'n Roll'.

Ellos entraron rompiendo en la escena musical con un toque de oscuridad que poco a poco fue dando paso a un estilo nihilista del heavy metal que comenzaba a asomar en las calles de Los Ángeles. Famosos por discos como 'Shout of the Devi'l, 'Theatre of Pain y Dr. Feelgood', la banda se convirtió en un referente mundial de ese sonido potente que era capaz de hablar de fiestas, piel y hasta amor.

Recientemente hicieron una gira de despedida y recordaron ya en la madurez y tras, literalmente, haberse salvado de caer en el abismo un par de veces; ahora los integrantes de Motley Crue se lanzaron a la aventura de contar algunos de sus secretos y sus excesos en la película 'The Dirt', basada en el libro homónimo en el que se contaba la historia de la banda.



Salvaje, directa y brutal, así era la experiencia literaria de los roqueros que se publicó en e 2001 y de la que se rumoró que se llevaría a la gran pantalla desde el 2006.Este es el tráiler de la producción, que se estrenará el próximo 22 de marzo en la plataforma de Netflix.

La banda fue una de las más exitosas en la década de los 80. Foto: Archivo particular



La película 'The Dirt' tendrá al actor Daniel Webber (como el cantante Vince Neill), Machine Gun Kelly (como el baterista Tommy Lee), Douglas Booth (como el bajista Nikki Sixx, junto a Iwan Rheon (como el guitarrista Mick Mars).



