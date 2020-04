La polémica vida de la cantante Whitney Houston se llevará al cine

La biografía será desarrollada por el productor musical Clive Davis con el nombre I Wanna Dance With Somebody”, informó hoy el blog especializado Deadline.

Davis, junto con The Whitney Houston State (el fondo que gestiona la herencia de la fallecida artista) y la compañía Primary Wave, ya negocian con la cineasta Stella Meghie (“The Photograph”) para dirigir la cinta.



El guion correrá a cargo de Anthony McCarten, autor de guiones como los de 'Darkest Hour''Bohemian Rhapsody'y''The Theory of Everything'. En esas obras, sus protagonistas (Gary Oldman, Rami Malek y Eddie Redmayne) ganaron el Óscar al mejor actor.



“Somos increíblemente afortunados por contar con el apoyo y la aportación de muchas de las personas que conocieron mejor a Whitney”, comentó el guionista.



“Estoy trabajando de cerca con todos ellos para contar de forma auténtica su extraordinaria historia”, agregó. McCarten, que acaba de terminar el guion de otro filme sobre los Bee Gees y ha escrito un musical de Broadway sobre Neil Diamond, viene de otro éxito como “The Two Popes”, que consiguió sendas nominaciones para Jonathan Pryce y Anthony Hopkins.

Los productores del proyecto afirman que se usarán numerosas canciones de la diva y consideran que su visión de la historia será “una celebración feliz, emotiva y desgarradora de la vida y la carrera de la mejor vocalista de pop y R&B de la historia”.

Davis, que descubrió a Houston en 1983 cuando la cantante tenía 19 años, dijo que “la historia completa de Whitney no se ha contado aún” y se mostró feliz de que McCarten haya accedido a escribir un guion “sin limitaciones” que revelará a la artista en su plena dimensión.



Houston falleció en febrero de 2012 a los 48 años tras una vida en la que las drogas y un tumultuoso matrimonio terminaron por hundir su carrera. Fue una de las voces más populares de las décadas de 1980 y 1990 y se consagró como estrella internacional gracias al tema "



'I Will Always Love You' que interpretó para la película 'The Bodyguard' (1992), cinta que protagonizó junto con Kevin Costner y que supuso su debut cinematográfico. Su muerte tuvo lugar en el hotel Beverly Hilton, de Los Ángeles (California), por ahogamiento accidental.



Houston fue encontrada sumergida en una bañera llena de agua en una habitación del hotel, un suceso relacionado directamente con el consumo de cocaína por parte de la cantante.



EFE