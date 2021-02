La vida de Emma Reyes llega al teatro

En un vuelo Bogotá-París, Fabiana Medina, actriz, directora teatral y dramaturga, leyó un artículo en Le Monde sobre Emma Reyes, pintora y escritora colombiana.

“Yo no tenía ni idea quién era y me dio mucha pena. El artículo hablaba de un libro póstumo, Memorias por correspondencia; de sus obras, de sus murales”, dice Medina.



Llegó a París y siguió sus estudios en la Sorbona, y un trabajo de clase: ‘cómo escribir espectáculos a partir de un libro, de una carta’, le trajo a Emma Reyes de nuevo.



Compró el libro, “lo leí en francés y no podía parar ni de leerlo ni de llorar: una mujer que tuvo tantas carencias no se quedó en la queja. Luego lo conseguí e español y pasó lo mismo. Hoy, para mí, es un texto para consultar”.



La dramaturga bogotana creó EresMyEma, la obra teatral que se presentará el 6 de marzo en el Teatro Estudio del Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo, de Bogotá, a las 8 p. m., una coproducción del Mayor con el Colectivo Mukashi Mukashi, de Medina.



“No solo era una gran artista, escribía muy bien. Y en la obra no la muestro de forma cronológica, sino a través de recuerdos”, agrega Medina.



Emma Reyes, nacida en Bogotá en 1919, no conoció a sus padres. Ella y su hermana Helena crecieron con una cuidadora que siendo aún niñas las llevó a vivir a Zipaquirá y a Guateque. Posteriormente, la mujer las abandonó en la estación de trenes de Zipaquirá y las hermanas crecieron en un hogar de monjas, de donde Emma se voló para ir a recorrer Suramérica.



Luego de un tiempo, en Argentina encontró su camino en el arte, ganando un concurso, cuyo premio fue una beca para estudiar en París.



Además de Francia, vivió en Estados y México, donde trabajó con el muralista Diego Rivera.



“Fue muy viajera y cercana a Atahualpa Yupanqui, Federico Fellini, además de Rivera”, sigue.



En Colombia, agrega, Germán y Gabriela Arciniegas “fueron los padres que no tuvo, sus confidentes. Mi tarea en la obra es acercarla al país”. De hecho, agrega Medina, la artista decía que “nunca había entrado en la lista oficial de pintores colombianos”.



La Colección de Arte del Banco de la República guarda tres de sus obras. También hay en España y en la Biblioteca Popular de América Latina de la Unesco, en Washington. Pero fue en Cali donde su creación encontró un refugio, en la Fundación Arte Vivo Otero Herrera, y Medina pudo acercarse más a su obra con su apoyo.



Además de los actores en escena, EresMyEma tiene videos con imágenes de las obras de la artista, con sus líneas en movimiento.



“A ella le decían ‘Mama grande’, porque a su casa, en París, llegaban los jóvenes artistas que luego fueron famosos, como Botero y Caballero, pero sobre ella hubo mucho silencio local”.



En 1960, cuando regresa a Europa, Emma Reyes se casó con un médico francés. Medina cuenta que la artista decía que si él se moría primero, ella regresaría a vivir a Colombia.

Pero el 12 de julio del 2003, Emma Reyes murió en Burdeos y su esposo la sobrevivió.



Ahora vuelve en una obra teatral que acerca a una mujer andariega y decidida que cambió su mundo y que le hizo un gran aporte al arte.



Informes de boletería: teatromayor.org