La TV, la ganadora del 2020

El año 2020 fue cuando la naturaleza, la madre Tierra, la vida nos habló: nos dijo: ‘Bájele al consumo, se puede ser feliz con poco, cuide a los que quiere, hágales caso a las mujeres, que saben más por ser las duras en el cuidar...’.

Creo que no escuchamos, pero eso es otro cuento. Aquí se habla es de la televisión. Y los ganadores del 2020 son:



1. La televisión fue el medio ganador. Todos los expertos en humo digital han matado tanto a la televisión para alabar su naranjita de ilusiones gomelas que se olvidan de que la televisión es la que manda: fue lo que más se compró como aparato (y es un lujo, no es como el computador y el celular que son necesarios para negocios y estudiar); fue lo que más se vio: todos los canales sacaron pecho por su alto crecimiento en audiencia; fue a donde fue a vivir el Presidente de Colombia. El 2020 fue el año de la televisión.



2. La televisión pública fue la mejor. Y como había que educar niños y vivir en familia, tocó buscar contenidos de calidad. Y ahí los canales públicos fueron la solución porque tienen muy buenos contenidos educativos y culturales.



Y entre los ganadores en Colombia los campeones fueron Telepacífico y Canal Trece, porque tienen mucha diversidad cultural y atrevimientos narrativos. Y el más necesario, Señal Colombia y RTVC Play por su gran archivo de contenidos para niños y educación.



3. Las plataformas. Obviamente, a Netflix, Amazon, HBO les fue muy bien: poco importa que tengan pocas obras de calidad, son el nuevo modo de ver la tele.



4. Pasión de gavilanes fue la mejor repetición. La televisión privada se dedicó a repetir y la gente gozó volviendo a añorar esos tiempos de cuando éramos felices y no lo sabíamos; allí, las telenovelas musicales fueron muy exitosas porque por ahí pasa mucho de nuestra identidad.



Pero la campeona fue Pasión de gavilanes, esa gran historia de don Julio Jiménez que celebra el melodrama clásico de odios poderosos y amores románticos: tres tipos extranjeros que viven semidesnudos y están muy guapos (por eso toca traerlos del extranjero) se enfrentan a tres chicas muy bellas y muy a la colombiana, mientras la más sexi se pregunta “y quién es ese hombre”. Es un gran relato de la telenovela de siempre.



5. ESPN es todo el fútbol. Este fue el peor año para los canales del fútbol. No había nada que transmitir. Y poco tenían que decir porque la televisión del fútbol solo sabe hablar en directo; nada visual, solo cabezas parlantes; nada saben de crónicas, documentales y formatos.



Cuando volvió el fútbol, todo era ESPN: Fox fue absorbido y convertido en canal desechable, Directv apenas tiene algunos partidos y la precaria Copa Suramericana, y Win, como nuestro futbolito: la nada.



Mucho blablablá y mucha histeria, y de aquello (los sentidos y la cultura del fútbol): nada.