Fotos: la tripulación que está en el espacio para grabar una película

Películas como ‘Interestelar’ (2014) y ‘Gravedad’ (2013) se han desarrollado en el espacio, y aunque son bastante realistas, cuentan con una gran producción de efectos visuales.



Pero las producciones espaciales como las conocemos están a punto de cambiar, pues Rusia envió este martes un cohete llamado ‘Soyuz MS-19' con una tripulación y una misión un tanto particular: una actriz, un director de cine y un cosmonauta, que irán a grabar una película.



(Le puede interesar: Turistas de SpaceX hablaron con Tom Cruise desde el espacio).

Yuliya Peresild

Facebook Twitter Linkedin

Yuliya Peresild, de 37 años, se entrenó como una cosmonauta para protagonizar la pelicula. Foto: EFE

Yuliya Peresild, de 37 años, será la primera actriz en el espacio. Con una gran carrera actoral en cine y teatro, ha participado en más de 20 producciones, entre ellas ‘El guardián de los mundos’ (2018), ‘Cold Tango’(2017) y ‘La francotiradora’ (2015).

Facebook Twitter Linkedin

Yuliya Peresild, actriz rusa. Foto: AFP

Peresild se graduó en 2006 en la Academia Rusa de Artes Teatrales, y ha sido galardonada como mejor actriz en tres ocasiones: en el ‘Tiantian Award’, ‘Crystal Turandot Prize Award’ y ‘The White Elephant Prize Award’.



La mujer también se dedica al estudio de escritos en el instituto Pedagógico de Peskov.

Facebook Twitter Linkedin

Yuliya Peresild minutos antes del lanzamiento al espacio. Foto: EFE

Klim Shipenko

Facebook Twitter Linkedin

El director Klim Shipenko (en la tercera posición de izquierda a derecha). Foto: EFE

El segundo miembro de la tripulación es Klim Shipenko, de 38 años. Director de cine, guionista, actor y productor ruso, y quien decidió grabar la película llamada provisionalmente ‘Challenge’ .



(Lea también: Sin invitación: así puede participar en 'El juego del calamar').



Este realizador cinematográfico nació en Moscú, y ha dirigido producciones como 'Night Express' (2006), 'White Night' (2006) y 'Neproshchennye' (2009).



Como actor ha participado en tres películas: 'Neproshchennye' (2009), 'Vsyo prosto' (2012) y 'Salyut 7' (2017).

Anton Shkaplerov

Facebook Twitter Linkedin

Anton Shkaplerov es un reconocido cosmonauta ruso. Foto: EFE

El último tripulante de la nave es el coronel de la fuerza aérea rusa, Anton Shkaplerov, un reconocido cosmonauta que desde 2003 empezó a forjar una amplia experiencia en viajes al espacio.



Shkaplerov estuvo en misiones espaciales como Soyuz TMA-22, Expedición 29 y Expedición 30.

¿Cómo es el plan de vuelo?

Facebook Twitter Linkedin

La actriz, el director de cine y el coronel de la fuerza aérea. Foto: EFE

La actriz y el director tuvieron un exhaustivo entrenamiento para aprender a sobrevivir en el espacio, desde soportar el violento despegue hasta saber moverse sin gravedad.



El lanzamiento se realizó a las 08:55 GMT desde el cosmódromo ruso de Baikonur, en Kazajistán.



“Al cabo de cinco minutos se encontraban a 150 km de altitud y las separaciones de las diferentes partes de la nave discurrieron sin problemas”, publicó la AFP.



La película deberá ser filmada en doce días, pues se tiene planeado que el director y la actriz retornen el 17 de octubre.



(Le recomendamos: 'El juego del calamar', la serie de Netflix que es tendencia).



Según informes de la Agencia Espacial Federal Rusa (Roscosmos), “después de llegar a la Estación Espacial Internacional, Anton Shkaplerov, Klim Shipenko y Yulia Peresild se encontrarán con Oleg Novitskiy, Pyotr Dubrov, Mark Vande Hei, Shane Kimbrough, Megan MacArthur, Tomas Pesquet y Akihiko Hoshide”.



Ellos son algunos de los tripulantes de la misión 'Expedición 65', que tuvo inicio el 17 de abril de 2017 con la partida del cohete 'Soyuz MS-17' y el cual sigue actualmente en el espacio. Esta misión de larga duración se desarrolla en la Estación Espacial Internacional.

Facebook Twitter Linkedin

Centro Espacial Sur muestra a la actriz de la tripulación principal del SS-66 Yulia Peresild (izquierda), el cosmonauta Anton Shkaplerov (centro) y el director de cine Klim Shipenko (derecha) Foto: EFE

‘Challenge’: la película espacial

‘Challenge’, en español ‘Desafío’, es un largometraje de una médica que tiene la misión de salvar a un cosmonauta.



El presupuesto de la película se mantiene en secreto.



"Es un gran placer. Para mí, el espacio es atractivo (...), ilimitado", dijo Peresild en un video difundido el martes en la cadena de televisión de la agencia espacial rusa Roscosmos.



(Le puede interesar: El juego del calamar: ¿cuál es la historia detrás de esta serie?).



Por su parte, el director de la película se siente bastante emocionado y asustado por la aventura, pues en el espacio no tendrá un equipo de producción con el cual contar.



"No tengo a nadie a quien pedir consejos, no tengo un camarógrafo a quien preguntar cómo filmar con la luz de una ventanilla", comentó.

Facebook Twitter Linkedin

La actriz Yulia Peresild, el cosmonauta Anton Shkaplerov, el director de cine Klim Shipenko asistiendo a una reunión de la Comisión Estatal. Foto: EFE

Vale destacar que los productores del proyecto son Dmitri Rogozin, director de Roscosmos y exviceprimer ministro, y Konstantin Ernst, jefe de la cadena televisiva Pervyi Kanal.



Esto demuestra lo importante que es para Rusia esta película, pues el largometraje tiene como fin devolverle prestigio a Roscosmos tras los escándalos de corrupción. Y, por otro lado, el país quiere involucrarse en el turismo espacial.

Turismo espacial, nuevo pasatiempo de los millonarios

Facebook Twitter Linkedin

Momento del despegue de la nave con la actriz. Foto: EFE

Este año, el espacio se volvió el destino favorito de grandes personalidades, empezando por los vuelos de los millonarios Richard Branson y Jeff Bezos.



Luego llegó el lanzamiento del equipo para la filmación de la película ‘Challenge’.



Además, se anunció el viaje del actor William Shatner, el capitán Kirk en la serie ‘Star Trek’, que se realizará la próxima semana.



(Siga leyendo: El Capitán Kirk iría en el próximo vuelo espacial de Blue Origin, según TMZ).



Según se tiene previsto, la Agencia Espacial Rusa realizará en diciembre un lanzamiento con un multimillonario japonés.



Y aunque los viajes al espacio incrementaron, sigue siendo un lujo que solo los millonarios pueden financiar. Lo que sí es cierto es que personas comunes, además de astronautas, ya pueden participar de una aventura espacial.

Más noticias

La muñeca gigante de ‘El juego del calamar’: ¿sabe dónde está?

Tripulantes de SpaceX regresaron a la tierra con éxito

¿Qué significan los triángulos y los círculos de ‘El juego del calamar’?

Inspiration4, la primera misión de civiles que orbitará la Tierra

Teléfono de ‘El juego del calamar’ existe y esto pasa cuando llama a él

Tendencias EL TIEMPO