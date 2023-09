La Gruta, una preciosa cascada en las estribaciones del Nevado del Ruiz donde se forma una piscina natural de aguas termales, es un sitio marcado por la tragedia. Hace 17 años, los niños integrantes del grupo Scout Nº 4 Pirsas, de Manizales, disfrutaban de un baño cuando una avalancha de piedras se les vino encima. Once de ellos murieron allí.



Jorge Iván Junior, el hijo varón de los Torres Tamayo, era uno de ellos. Era el hermano mayor de Angélica. Su muerte cambió la vida de la familia, sus padres se separaron, incapaces de procesar la pérdida. Su mamá se fue de la casa y Angélica se quedó con su papá, “que era lo mismo que estar sola”. Con los días su padre cayó en una depresión profunda, y la niña creció pasando temporadas con su abuela o su padre.

Angélica tuvo muchos vacíos y dudas. Se hizo cineasta y pese a todos sus temores decidió trasladar su historia a la pantalla en 'Pirsas’, el corto documental que ella protagoniza y dirige y que revela su dolor y su esperanza. Pero no iba a ser un proyecto en tercera persona, así que invitó a sus padres a terminar el camino que no pudo completar Jorge Iván y llegar a la cima de la montaña. Pero su papá no quiso, así que ella y su mamá emprendieron el viaje.

Fue una catarsis. Perdón, amor y arrepentimiento se fundieron con la respiración agitada de madre e hija en un ascenso en el que hay respuestas a preguntas que se hicieron durante mucho tiempo. Abrigadas hasta la coronilla y mientras caminan, conversan.



“Me ayudó a entender a mis papás porque yo los juzgaba mucho por lo que habían hecho. Y también me ayudó a mí a sanar porque sentía que yo no era suficiente para que ellos estuvieran juntos. Cuando crecí, me di cuenta de la complejidad, de lo que significa perder un hijo”, comenta Angélica Torres Tamayo que escribió y dirigió el corto que tendrá su estreno en el Festival de cine de San Sebastián –que arranca este 22 de septiembre-, en la competencia oficial Nest (Nido), única dedicada a los estudiantes de cine del mundo.

La tragedia del grupo scout Pirsas ocurrió el 18 de marzo de 2006. Foto: Jhon Jairo Bonilla - Archivo EL TIEMPO

Angélica, con maestría en Gestión Cultural y Audiovisual de la Universidad Jorge Tadeo Lozano de Bogotá –Pirsas es su tesis de grado y es producido por Jaime Manrique (director del Festival Bogoshorts), que fue su profesor- recuerda el doloroso momento de la muerte de su hermanito. Ella tenía 8 años y él, 11. El día de la avalancha no se despidieron, a ella le dio pereza levantarse de la silla donde estaba para darle un abrazo. Él salió sonriente del cuarto. Nunca más lo volvió a ver. Después, todo fue caos.

Pirsas es uno de los12 cortos en competencia en el festival, a donde llegaron 421 propuestas. “Tuve mucho miedo de desnudar mi tragedia personal en la pantalla. De hecho, yo no he podido volver a verlo –dice Angélica-. Es una historia que la gente cataloga como poderosa, pero es que es mi vida”.

La luz al final

Era imposible que 'Pirsas' no fuera un relato melancólico. Angélica le habla a Jorge Iván Junior, le cuenta lo que está haciendo desde que empieza el filme. Sin embargo, su idea no solamente era evocar la tragedia, sino completar el deseo de hermanito.

“Yo he tenido una relación rara con mis padres, a veces cercana, a veces no tanto. Mi papá no quiere ver el documental, no le interesa, le duele mucho. Mi madre siempre ha sido más abierta al diálogo; por eso aceptó el viaje”.



En 18 minutos se resumen dos días de conversaciones entre madre e hija. La avalancha emocional fue para ellas. “Resignifiqué la muerte de mi hermano y lo que representó para mi familia. El dolor no se ha ido, pero es diferente ahora. Gracias a las conversaciones que tuve con los tres sobrevivientes de la creciente del 18 de marzo de 2006, supe que mi hermano murió feliz”.



El tamaño de las piedras en La Gruta da cuenta de lo que debió ser la avalancha, “cuando uno las ve, entiende que fue algo doloroso y terrible, pero al charlar con ellos me reconfortó saber que pasó muy rápido. Ellos estaban en el agua, jugando, riendo. De pronto escucharon el crujir de la montaña y después todo fue oscuridad”.

Facebook Twitter Linkedin

Angélica Torres y su mamá, Alma Tamayo, en la cúspide de la montaña. Foto: Cortesía de la producción

Al llegar a la cúspide, hay frío, lágrimas, abrazos. Alma le pide perdón a su hija. “Por eso estamos aquí, mamá, por el amor –dice Angélica- y porque hace mucho tiempo yo te perdoné”.



Después de 'Pirsas', la relación entre Angélica y Alma es otra, hay menos tapujos y más cercanía. “Quiero seguir explorando el cine como método de sanación, contar historias que me conmuevan. Luego de lo que pasó en mi infancia, he tenido muchos desequilibrios emocionales, que incluso han requerido atención psiquiátrica, y quisiera ahondar en eso”, dice.



SOFÍA GÓMEZ G.

REDACCIÓN CULTURA

@s0f1c1ta

