Los días felices de RCN se acabaron con Ana de nadie, Caracol haciendo lo mismo de siempre volvió a sonreír (Yo me llamo y el noticiero). A pesar de todo, la noticia son dos mujeres: una de ficción (Alison) y otra de historia y valentía (Emma Reyes).



Yo me llamo es imbatible como todos los años: llega y gana. Nos gusta lo musical. Y más los ídolos populares. Simple y gustoso. La misma sopa de siempre.

No pegó MasterChef Celebrity y es que depende mucho de los participantes y jurados, no basta con hacer lo mismo de siempre, el casting daña el melodrama.



La tía Alison es una comedia que lucía como podía sacar las risas y el rating de cada noche, pero por el contrario devolvió a RCN a lo de siempre, competir por lo bajo. Se perdió el impulso de Ana de nadie, que fue un gustazo.



Y eso que esta comedia luce divertida, jocosa y extrovertida. Cuenta con un casting amable y gustoso. Juliette Pardau y su desparpajo de tía “pa’ las que sea” y Candamil de seductor amable funcionan muy bien. Y aunque los jovencitos andan en actuaciones precarias, se compensa con la bacanería popular que se nota en los personajes adultos.



Las situaciones son comunes a los modos cómicos de habitar de los colombianos; por eso, las situaciones tienen buena pinta. Lo malo es que todo luce como una comedia costumbrista de las de antes.

Ómar Rincón, Crítico de televisión. Foto: César Sánchez Carreño

No arranca, y tal vez sea porque el humor “a la colombiana” ha variado y ahora es otro; o tal vez, que si MasterChef no funciona arrastra hacia abajo; o tal vez, la marca RCN sigue sin levantar cabeza.



Emma Reyes, esa historia alucinante de una mujer que se hace desde abajo para convertirse en jet set mundial del arte y la cultura de las élites, llega con su segunda temporada en Señal y RTVC Play.



La historia de Emma Reyes es de “no me lo puedo creer” porque nos muestra cómo ante las carencias y adversidades esta mujer lucha y crea su mundo desde su valentía para aventurar mundos (Buenos Aires, Montevideo, París) y con la potencia de su creación artística.

Emma viaja hasta llegar a Buenos Aires (Argentina) para conocer las posibilidades del óleo y el color. En Montevideo (Uruguay) encuentra el amor en un escultor colombiano, y vive con él en las selvas del Paraguay, pero vuelve a Buenos Aires y se postula a una beca que la llevará a estudiar pintura en París (Francia).



Emma, como las mujeres colombianas de realidad y telenovela, no le tiene miedo a nada, se atreve a romper todos los límites y luchar por sus sueños de tener vida propia. Todo luce convincente ya que la dirección de actores y puesta en escena de Luis Alberto Restrepo es cuidadosa y narrativa.



Emma Reyes demuestra que si la televisión pública hace ficciones, pega más, llega más, conecta mejor y se vuelve seductora.

ÓMAR RINCÓN

Crítico de televisión

orincon61@hotmail.com

