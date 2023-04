El péplum, del griego peplo, fue un subgénero del cine bíblico que designaba una túnica que se abrochaba en el hombro. Este lo acuñó el crítico Jacques Siclier, con el fin de darles nombre a las cintas de espadas y sandalias, convertidas en filón inagotable para las salas de cine del mundo. Ellas gozaron de un éxito inmediato por sus epopeyas bíblicas ambientadas en los inicios del Imperio romano y del cristianismo.

Sus tramas épicas se llevaron a la pantalla grande, en escenarios grandiosos, con las estrellas más cotizadas, cientos de extras, bandas sonoras espectaculares y con los adelantos tecnológicos del Technicolor, Cinemascope, Vistavisión y la High Fidelity.



En menos de 15 años, entre 1950 y 1964, se rodaron más de 1.000 producciones de este tipo, en los míticos estudios Cinecittá de Roma (Italia), que se inauguraron en 1937 por el duce Benito Mussolini, como medio de propaganda para su régimen, a raíz de que Hollywood no demoró en servirse de sus amplias instalaciones y bajos costos de producción, y ya para 1951, la Metro Goldwyn Mayer había realizado la película 'Quo vadis', dirigida por Mervyn Leroy. Fue protagonizada por Robert Taylor y Deborah Kerr.



Representó una reacción contra la fama creciente de la recién aparecida televisión: “… la llegada del televisor a los hogares norteamericanos forzó a los estudios de cine a crear obras más espectaculares como 'Ben-Hur' (1959) o 'Cleopatra' (1963)”, acota Miguel Hernández Arce, crítico de la revista digital Milana (2022).

La pionera del péplum



Con el rodaje de 'Quo vadis' resultaron ganadoras las restantes producciones: “El rodaje desde 'Quo vadis' no se lleva a cabo en los EE. UU., sino en la más económica Italia, en los estudios Cinecittá. (…) Permitieron el desarrollo del propio cine italiano, que reutiliza los vestuarios, decorados y demás de las producciones estadounidenses”, sostiene el periodista Lucas Tamargo López, de la revista El Catoblepas (2023).



De su gran acogida, se favoreció el siguiente éxito de taquilla: 'El manto sagrado' (1953), dirigida por Henry Foster. Famosa por ser estrenada con el nuevo sistema del Cinemascope, en 1956, le seguiría 'Los diez mandamientos' del icónico Cecil B. DeMille, la octava película más exitosa de todos los tiempos. Fue rodada en Egipto.



En 1959, MGM volvió por sus fueros con 'Ben-Hur', dirigida por William Wyler, con una marca difícil de quebrar: los decorados más grandes hasta entonces construidos, y sus 11 premios Óscar alcanzados. Un año después, Universal Pictures lanzó 'Espartaco', dirigida por Stanley Kubrick y producida por Kirk Douglas, su actor principal, filmada parcialmente en España. Fue la mejor recibida por la crítica especializada gracias al excelente guion de Dalton Trumbo. Lo que le valió ser incluido en los créditos con su verdadero nombre, y salir así de la lista negra del senador Joseph McCarthy.

En 1963 apareció 'Cleopatra', dirigida por Joseph L. Mankiewicz, que quiso ser la más fastuosa de todas por su enorme inversión, y derivó en uno de los más grandes fiascos de la historia del cine.



Este fracaso marcó el declive. Para 1964 se estrenó 'La caída del Imperio romano', dirigida por Anthony Mann. Al quedar con el camino libre, los italianos comenzaron a reinar en solitario, con su avalancha mundial de películas de bajo presupuesto. Eran filmes de la serie B que realizaban, en simultáneo, mientras laboraban en dichas superproducciones. Con sus excepciones como el director Mario Camerini, que en 1954 estrenó 'Ulises', la cual no tenía nada que demeritar con las hollywoodenses; y Carlo Ludovico Bragaglia, con 'Aníbal', en 1959.



En 1958 se estrenó 'Hércules' de Pietro Francisci, con un fisiculturista ganador del título Mister Universo, de nombre Steve Reeves, que nació en los Estados Unidos.

La cinta obtuvo un éxito sin precedentes, que la convirtió al instante en superestrella de una nueva tendencia. Papel que repitió en 'Hércules encadenado', en 1959, con el mismo director. A las que siguieron: 'El terror de los bárbaros' y 'La guerra de Troya', en 1961.



Esta saga se conoció con el nombre del cine de los forzudos, a las que se vincularon en poco tiempo otros fisiculturistas como el Mister Universo Reg Spark en el papel de Ursus, y el Mister Muscle Beach Ed Fury en el de Maciste. Estos roles los intercambiaron con Mark Forest, Brad Harris y Gordon Scott.



'La destrucción de Corinto', 'Ursus', 'Maciste el coloso' y 'Hércules en el centro de la tierra' eran algunos de los títulos que el público mundial esperaba con ansiedad.



Pero, con el correr de los años, la sobreexplotación de sus argumentos y el desánimo del público trajo consigo la desaparición del péplum, según la investigadora española Lucía Manuela Roca en Éxito y ocaso del péplum (2022).

Orígenes

Los orígenes del péplum se remontan a los del cine silente. Sus inventores son Auguste y Louis Lumière, que para 1898 habían filmado una primera vida y pasión de Jesucristo. Sin embargo, las primeras superproducciones aparecen dentro del llamado Cine Kolossal, con 'Quo vadis' de 1913, dirigida por Enrico Guazzoni, con una escenografía grandiosa, 5.000 extras y una duración de dos horas. Esa puesta en escena le sirvió de inspiración a D. W.Griffith, para su filme Intolerancia (1916).

La otra fue 'Cabiria', de 1914, dirigida por Giovanni Pastrone y ambientada en la segunda guerra púnica, basada en la novela Salambó de Gustave Flaubert: “Era el denominado Kolossal, donde se produjeron las primeras superproducciones cinematográficas, con rodajes en el exterior, escenarios enormes y cientos de extras”, anota el especialista Rubén García en La claqueta de la historia (2021).



Un año especial fue 1925, por la llegada de los técnicos hollywoodenses, a filmar 'Ben-Hur', la exitosa novela de Lew Wallace.



La recién creada MGM, que había adquirido sus derechos por la cifra récord de un millón de dólares, decidió filmarla en Roma para conseguir una mayor autenticidad. La película fue dirigida por Fred Niblo, conocido por la taquillera 'Sangre y arena' (1922), con Rodolfo Valentino. En esta oportunidad, se contó con Ramón Novarro y Francis X. Bushman, en los roles de Ben-Hur y Messala, escogidos por casting, sistema que se utilizó por primera vez.



La escena más difícil de filmar fue la carrera de cuadrigas, en la que se utilizaron 42 cámaras y 56.000 metros de celuloide. Con un costo cercano a los 4 millones de dólares, la película obtuvo ganancias por encima de los 9 millones de dólares. Situó a MGM como la productora con mayor prestigio en el mundo, añade el escritor Scott Eyman en 'Louis B. Mayer, el león de Hollywood' (2008).



Es de anotar la presencia de William Wyler en su rodaje, como asistente del director, que luego realizaría, en 1959, su versión más conocida hasta la fecha.



En el 2000, tras un largo receso, sus seguidores saludaron con alborozo el estreno de 'El gladiador', dirigida por Ridley Scott, producida por DreamWorks. Para entonces, los grandes estudios habían cerrado sus puertas y partieron de cero, con la diferencia de que a Ridley Scott, con los adelantos existentes, se le facilitaron las cosas.



Con el procedimiento del storyboard, pudo graficar escena por escena toda la trama del guion. Asimismo, tuvo a la mano los efectos especiales por computador, que le multiplicaban el número de soldados en batalla. El atrezo (utilería) y las indumentarias se beneficiaron con el sistema del poliuretano proyectado, con el que se pudieron fabricar en breve tiempo 27.500 armaduras.



La película se rodó en exteriores, en tres escenarios diferentes: Inglaterra, Marruecos y Malta. Se llevó ese año cinco premios Óscar, entre ellos, el de mejor película y mejor actor.

​

Se habló de que el péplum había vuelto a las salas de cine, en una edición corregida y aumentada, con el nombre de neopéplum. A raíz de los estrenos de 'La legión del águila', de Kevin MacDonald (2009); 'Los últimos días en el desierto', de Rodrigo García Barcha (2015), y 'Ben-Hur', de Timur Bekmambetov (2016).



Con estos filmes, es muy posible que tengamos Semana Santa los 365 días del año, como en los buenos tiempos del péplum.



HUMBERTO VÉLEZ CORONADO

PARA EL TIEMPO

‘Puede ser una reacción contra el realismo histórico’

El crítico de cine Mauricio Laurens considera que el péplum no es una respuesta contra el neorrealismo. Según él, son tendencias diferentes, como pasa con la comedia a la italiana y el spaghetti western. Más bien, se puede decir que es “una reacción contra el realismo histórico (y católico), experimentado por Roberto Rossellini en cintas alternativas o discursivas con actores no profesionales”.



Sobre sus recuerdos de este subgénero, dice que le produce nostalgia porque era el plato favorito no solo de Semana Santa, sino de matinales dominicales. “Hay obras maestras del género, 'Espartaco' de Kubrick, cuyo guionista hizo una apología de la liberación armada. Grandes directores de su tiempo hicieron también sus réplicas, pero igualmente hubo mucha basura de toque italiano”.



Entre tanto, agrega que el péplum nunca retornó con filmes como 'El gladiador' (2000), al contrario, se desplomó con 'La caída del Imperio romano' y 'El coloso de Rodas'.

‘El péplum quedó como una pieza de museo’

Tres preguntas a Henry Laguado, director del Festival de Cine de Bogotá



¿Volvió el péplum a las salas de cine?



Muy difícil que regrese con la intensidad con que se ha vivido. El mundo ha cambiado. El buen cine siempre refleja una realidad, como pasa en Colombia y su necesidad de mostrar la violencia que hemos soportado.



¿A qué lo atribuye?



A que las escenas de grandes multitudes reales del pasado han desaparecido. Gracias a la tecnología, las epopeyas religiosas ya tienen un sentido distinto como en Avatar. El péplum quedó como una pieza de museo, para ser admirada en cada Semana Santa.



¿En dónde encasillamos cintas como 'El gladiador' (2000) y 'Centurión' (2010)?



El cine seguirá produciendo obras espectaculares, pero con diferentes sentidos. Ellas buscan llenar otras necesidades. El cine sigue su camino y puede regresar con imágenes e historias que sorprendan y den un paso más en lo que al péplum se refiere.

