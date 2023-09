Tal como sucede en la ficción, La Suprema fue un hecho quijotesco: en la historia, un pequeño pueblo al que nadie ubica en los mapas de la costa norte colombiana, está a punto de salir del anonimato gracias a que uno de sus hijos peleará en un importante campeonato de boxeo; en medio de la nada, sin electricidad ni redes de agua, sin caminos de acceso ni medios de transporte, los habitantes empiezan una carrera contra el tiempo para poder ver la pelea. Liderados por una jovencita, Laureana, que sueña con pelear de forma profesional en un cuadrilátero.



En la realidad, el director Felipe Holguín y su equipo enfrentaron batallas largas y complejas para materializar la película. La primera idea surgió en 2010. Sin un peso para rodarla, aplicaron a las ayudas estatales del FDC y se ganaron el estímulo regional en su primera entrega, en 2020. Pero la felicidad duró poco, porque arrancó la pandemia, y lo último en lo cual la gente quería invertir era en hacer cine. Después de nueve versiones del guion y mucho entusiasmo reunieron el presupuesto.

La búsqueda de locaciones fue el siguiente reto, tenía que ser en Bolívar (así lo exigía el FDC): les tomó seis meses encontrar un caserío en el que no hubiera postes de luz. La selección del casting tardó dos años más. Por eso, ver que La Suprema tendrá su estreno y competirá en el Festival de cine de Toronto, que empieza mañana y va hasta el 17 de septiembre, es más que una celebración. Es realismo mágico en estado puro.



“La Suprema es el nombre real de la vereda donde rodamos. Descubrirla le cambió el nombre a la película. Es que se tenía que llamar así”, cuenta Holguín, un bogotano que lleva una década en Cartagena.

La película hará parte de la selección oficial Discovery, en la que competirá por el People's Choice Award y por el Platform Prize Award.

Pintoresca y divertida, La Suprema tiene una poderosa crítica social.

Esta historia que se cuenta desde un puntico en los Montes de María, en Colombia, Sudamérica, termina haciendo que la gente de cualquier parte se identifique con sus luchas y necesidades. Tengo un amigo en Japón que me dijo que le hizo recordar su infancia. ¿Cómo es posible que ese folclor de la costa colombiana se parezca al de un pueblo japonés? Y sí, no se parecen físicamente, pero sí en sus batallas. Eso me hizo reflexionar sobre el verdadero poder de la película.

La música y la presencia de la cantaora Pabla Flores enriquece la película.

Lo natural en esa región tan musical era involucrar el bullerengue y a las cantaoras, bien fuera actuando o solamente en la banda sonora. Y éramos amigos de Pabla, que hoy es la heredera de voces increíbles como Totó la momposina y Petrona Martínez. Y se nos ocurrió que ella fuer a la abuela de la Laureana, la protagonista. Fue lindo poder todo en la historia de manera orgánica.

'La suprema' reunió actores sin preparación con profesionales de la televisión y el teatro. Foto: Kike Bossa / Cumbia Films

Me queda una gran duda: ¿si yo busco La Suprema en un mapa de Bolívar existe o no?

Puede que no, porque La Suprema es una vereda, no un pueblo. Son una comunidad muy pequeña de 80 o 90 casas que hacen parte de Matuya, en los Montes de María (Bolívar).

¿Tampoco tienen luz o eso sí es ficción? Me imagino cómo fue el rodaje…

Fueron complejas y las condiciones climáticas y los mosquitos las empeoraron. Sin embargo, la lluvia fue lo más duro, desde el día uno empezó a llover. Eran chubascos de una hora, pero nos atrasaban, mojaban el piso… en algún momento pensé que no íbamos a alcanzar. Y bueno, luz sí tienen, lo que no tienen es agua.

La cantaora de bullerengue Pabla Flores interpreta a la abuela de la protagonista. Foto: Kike Bossa / Cumbia Films

