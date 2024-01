'La sociedad de la nieve': quién era Numa Turcatti y qué actor lo interpreta

El mundo del cine y la historia se entrelazan en la reciente producción de Netflix, 'La sociedad de la nieve', una película que ha capturado la atención global desde su anuncio en 2021 por el director Juan Antonio Bayona.

Conocido por su habilidad para narrar tragedias humanas, como en 'Lo imposible' (2012), Bayona se sumerge esta vez en una de las más grandes historias de supervivencia: el "milagro de los Andes".

Esta película, basada en el libro de Pablo Vierci, retrata la odisea de los 16 sobrevivientes del accidente aéreo de 1972 en los Andes, ofreciendo un testimonio detallado, emotivo y enfocándose en cómo lograron subsistir en condiciones extremas, actuando como un colectivo organizado.



Bayona, obsesionado durante una década con esta historia, describe este proyecto como uno de los más significativos de su vida.

El fenómeno transatlántico



Desde su anuncio, la película ha despertado interés no solo en Uruguay, su país de origen, sino a nivel mundial. El rodaje, de carácter transatlántico, contó con un elenco de actores de escasa experiencia en cine y la participación directa de los sobrevivientes.



Aunque el estreno estaba planeado para coincidir con el 50º aniversario del accidente en 2022, la película llegó a los cines el 13 de diciembre y a Netflix el 4 de enero, después de haber sido ovacionada en festivales internacionales y haber competido en premios de diversos niveles.



Pese a no ganar el Globo de Oro a la mejor película internacional, su llegada a Netflix la catapultó al número uno en la plataforma en solo dos días.

Numa Turcatti: un héroe silencioso en medio de la tragedia



El 12 de octubre de 1972, un avión de la Fuerza Aérea Uruguaya partió rumbo a Santiago de Chile con 40 pasajeros y cinco tripulantes a bordo. En el vuelo iban los jugadores del Old Christians, un equipo de rugby que viajaba justamente a disputar un encuentro deportivo, y que había completado los cupos vendiéndole pasajes a módico precio a distintos amigos y allegados.



Numa Turcatti, cuya historia se ha convertido en el foco de 'La sociedad de la nieve', era un joven estudiante de derecho de 24 años cuando decidió, casi espontáneamente, unirse al viaje fatal.



Sin fuertes lazos con el equipo de rugby o el instituto que representaban, Turcatti fue descrito por su hermano Daniel como un hombre de "valores muy fuertes", "muy amigo de sus amigos" y "muy familiero", para el pódcast 'Andes. 72 días en la montaña'.

Lo que ha hecho @FilmBayona y toda la producción de "La Sociedad de la Nieve" y lo que significa Numa Turcatti en la historia.



La fe de Numa ❤️😭 pic.twitter.com/HMzlAPCTx6 — GabyZ. (@Gaby_xs27) January 7, 2024

Antes de viajar a Chile acababa de recibirse de Procurador. “La idea y la obsesión de él en ese momento era dar el mayor número de exámenes en facultad y tratar de recibirse”, contó Daniel. Por eso, por los exámenes, era reacio a tomar aquel avión, pero finalmente el impulso de sus afectos, entre ellos Gastón Costemalle, lo terminó por convencer.

Su hermano lo recuerda como una persona común con un extraordinario espíritu deportivo y una dedicación incansable a sus seres queridos. A pesar de no conocer a la mayoría de los supervivientes antes del accidente, su nobleza y compasión lo convirtieron en un pilar de esperanza y fortaleza para el grupo, dicen los relatos.

Dicha nobleza se manifestó en su reluctancia inicial y luego en su decisión final de alimentarse de los cuerpos de los fallecidos para sobrevivir, una elección que hizo por necesidad y en cantidades mínimas.

La historia de Turcatti, quien cumplió 25 años mientras estaba atrapado en la montaña y finalmente sucumbió a una infección en la pierna, es una de sacrificio y resistencia.



Su muerte, la última entre los supervivientes, fue un punto de inflexión en la trágica saga, inspirando a los demás a emprender la expedición final que los llevaría a ser rescatados.



Su fallecimiento, según relatos de sus compañeros, ocurrió mientras dormía, con un papel en la mano que decía: "No hay amor más grande que el que da la vida por los amigos", un testimonio de su espíritu altruista.

"No hay amor más grande que el que da la vida por sus amigos" Numa Turcatti. ❤️‍🩹#Lasociedaddelanieve

“Cuando volvieron me reuní con Pancho Delgado, me habló de Numa, de lo que había luchado en la cordillera, que murió con casi 36 kilos, que luchó todo lo que pudo, se desgastó”, recordó Daniel Turcatti. “Después hablé con Parrado también, que justo ese verano nos vimos en Piriápolis, en la casa no me acuerdo de quién; había un asado y estuvimos charlando y me habló muy bien de Numa, me dijo: ‘Pah, tiene unos huevos espectaculares, cómo luchó, realmente un león’. Y que haya sido el último indudablemente más dolor uno siente”.

¿Por qué fue elegido como protagonista?

La decisión de Bayona de centrar la película en Turcatti fue intencionada, buscando dar voz a aquellos que no regresaron de la montaña y correr el foco de los rescatados.



Turcatti, por su historia, personalidad, y por haber sido el último en fallecer, se convirtió en el personaje ideal para representar el sacrificio y la valentía de los que no sobrevivieron.



“Me puse en contacto con Daniel, su hermano menor, y me explayé por horas para decirle que queríamos que Numa representara al resto. Lo habló con Isabel, su otra hermana, y me llamó al otro día. Lo primero que me dijo fue que, conociéndolo a Numa, no le hubiera gustado la idea porque era una persona muy humilde. Entonces sentí que el proyecto se caía al abismo. Luego hizo una pausa y dijo: ‘Pero nosotros estamos de acuerdo porque se merece este homenaje’”, reveló Pablo Vierci, autor del libro en el que se basa la producción cinematográfica y productor asociado de esta.

Enzo Vogrincic: encarnando a Numa



La responsabilidad de dar vida a Numa Turcatti en la pantalla recayó en Enzo Vogrincic, un actor uruguayo cuya experiencia previa se centraba principalmente en el teatro independiente y que solo había participado en una película antes de 'La sociedad de la nieve'.

Su proceso de casting, que duró siete meses, refleja la seriedad y la dedicación con la que se abordó la elección del elenco.



Vogrincic, al principio ajeno al alcance y la importancia de su papel, fue asumiendo gradualmente la magnitud del personaje que interpretaría, un proceso que describe como un camino lleno de incertidumbre y expectación.

“Fue un proceso muy agonizante, porque al ser tan largo y de tantas etapas, me iba enterando poco a poco. Al principio era un monólogo sin información: yo no sabía ni para qué era la película ni qué personaje, ni la relevancia del personaje en la historia. De todo eso me entero recién al final. Al principio era solo hacer el casting para estar en la película. Cuando me enteré que era para esto, porque más o menos lo deduje, yo dije: ‘En esta hay que estar, porque va a ser espectacular’. Pero recién al final me entero para qué personaje era, la importancia que Jota quería darle… Pero fue muy largo”, relató en una entrevista.

