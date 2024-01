'La sociedad de la nieve':¿Cuántas nominaciones tuvo la cinta de Netflix?

La película española 'La sociedad de la nieve', de Juan Antonio Bayona, que narra la lucha de los supervivientes de la tragedia aérea de Los Andes, logró este martes dos nominaciones a los premios Óscar de la Academia de Hollywood, entre ellos el de la mejor película internacional.

La cinta fue nominada además al Óscar al mejor diseño de maquillaje y peluquería en una ceremonia celebrada en Los Ángeles en la que los actores Zazie Beetz y Jack Quaid dieron la lista definitiva de los candidatos a las 23 categorías de la 96 edición de los premios de la Academia. En ella también se encuentra el español Pablo Berger, con el filme 'Robot Dreams', nominado al Óscar a mejor película animada. Las de hoy son las primeras nominaciones para Bayona (Barcelona, 1975), quien en la prestigiosa categoría de película internacional tendrá que competir contra la italiana 'Io Capitano', la británica 'The Zone of Interest', la japonesa 'Perfect days' y la alemana 'The teachers lounge'.

En la categoría de mejor diseño de maquillaje y peluquería -elaborado por Ana López-Puigcerver, David Martí y Montse Ribé-, la cinta se enfrentará a 'Golda', 'Maestro' y a las cintas más nominadas, 'Oppenheimer' (13) y 'Poor Things' (11). La nominación a los máximos galardones del cine estadounidense, que se entregarán el próximo 10 de marzo en Los Ángeles, llega unos días después de que la cinta no lograra el Globo de Oro a la mejor película de habla no inglesa, que fue para la francesa 'Anatomía de una caída', de Justine Triet. Y también después de que la semana pasada se conociera que es una de las cinco nominadas a la mejor película en habla no inglesa en los premios BAFTA de la Academia del cine británica.



Juan Pablo Bayona ha dirigido filmes como ‘El orfanato’, ‘Lo imposible’ y ‘Jurassic World: el reino caído’. Foto: Netflix

' La sociedad de la nieve' relata la hazaña de los 16 supervivientes del accidente del vuelo 571 de la Fuerza Aérea Uruguaya, que transportaba a Chile a los integrantes del club de rugby Old Christians Club de Montevideo junto a varios de sus allegados y a cinco tripulantes. El avión se estrelló el 13 de octubre de 1972, en el Glaciar de las Lágrimas, un páramo andino en el que las condiciones de vida eran casi imposibles. Los supervivientes resistieron 72 días, soportando temperaturas extremas, avalanchas y tormentas de arena y alimentándose con los cadáveres de sus compañeros fallecidos.



Esta película supuso el regreso de Bayona con una cinta en español desde 'El Orfanato' (2007), tras la cual se lanzó al mercado anglosajón con títulos como 'The Impossible' y más recientemente con la serie 'The Lord of the Rings: The Rings of Power'. El cineasta ganador de tres premios Goya mostró esta semana en una rueda de prensa su felicidad por los reconocimientos que está recibiendo la cinta, que se estrenó en el pasado Festival de Venecia en septiembre, así como por la "abrumadora" respuesta del público, con más de 51 millones de visionados en solo diez días en la plataforma Netflix.



La sociedad de la nieve expone la tensión de los sobrevivientes del accidente. Foto: Netflix

En una reciente entrevista el cineasta narraba que le objetivo de contar la historia era "recuperar la memoria de los fallecidos", hablar de " la forma que tuvieron de entregarse unos a otros" y enfocarse en lo espiritual, en demostrar "cómo a través de la herida nos curamos".



