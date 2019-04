La soberanía audiovisual del Pacífico / El otro lado

Telepacífico es un canal pegado al alma afro-pacífico, vive de la fuerza de sus músicas, la potencia narrativa de sus cuerpos, los saberes que encarnan la vida y la imaginación creadora de sus realizadores.



Y tiene su franja afro. Lo afro es parte orgánica de nuestra colombianidad. Y es que el Pacífico y Colombia somos afro.

Más del 15% de colombianos lo son. Más del 40% tenemos africanidad en la piel, la sangre y el alma. Lo afro es, además, lo que nos ha construido la marca país, por eso Colombia es la tierra con sabor de músicas y diversidad de comida, culturas y saberes.



Telepacífico hace lo que hay qué hacer: pasar de los programas afro a una franja y próximamente a un canal para documentar que lo afro es más que deporte y baile, es sabidurías diversas, saberes que sirven para bienestar de la sociedad total, espiritualidades en dónde comprender la vida de otro modo, productores de conocimiento científico y humanístico.



La franja y el canal afro de Telepacífico es lo que la televisión pública debe y tiene qué hacer: soberanía cultural.



'Leonor', la serie sobre la Negra grande de Colombia, Leonor González Mina (a partir del 2 de junio) es una historia que nos debemos como país porque esta cantante, actriz, folclorista y política es ícono de las luchas y goces de lo que les ha tocado a los afros para existir en esta tierra racista.



Contra todos fue cantante, contra sus profesores estudió, contra los blancos se elevó en figura histórica y hasta representante a la Cámara fue.



Una lucha que nace de la fuerza de ser negro y que se hace vitalidad musical porque su voz no tiene límites y su decir no hay quien lo pare. 'El pescador', 'Yo me llamo cumbia' o 'Mi Buenaventura' son los más sentidos himnos que conocemos, cantamos y bailamos.



Y la serie está muy bacana, tiene mucho sentimiento y la pantalla se llena de gente afro haciendo de afro.



La propia Negra Grande actúa como su abuela. Y está realizada con sabiduría y sabor por un gran artista audiovisual como es Óscar Ruiz Navia. Esta serie emociona porque cuenta desde adentro de la identidad y porque La Negra Grande tiene un encanto especial, ese de la Colombia rebelde con causa que abre camino para poner al Pacífico en el mundo de las músicas.



'Labels'. Esta serie es un atrevimiento para saborear la diversidad sexual, las autonomías corporales, los saberes disidentes. Este espacio LGBTIQ juega a una narrativa trans entre la crónica, el documental y el videoclip.



Ya había sido serie multimedia, 'Labels' ahora es televisión para vivir el orgullo de ser singulares, para que gocemos la diversidad sexual, para saber que pensar y ser distinto no es pecado.



Y además están los documentales sobre la cantante Helenita Vargas, el futbolista Albeiro ‘Palomo’ Usuriaga y el escritor Gustavo Álvarez Gardeazábal. Pura calentura de identidades. El sabor de la soberanía audiovisual. La vitalidad de la televisión pública.



ÓMAR RINCÓN

Crítico de televisión.