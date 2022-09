Mientras en el mundo se apela por la inclusión y la tolerancia y se cancelan a famosos que con sus comentarios violentan estos principios, la realidad es que en las redes sociales se sigue destilando el odio, el racismo y una falta de empatía.

Sumando a las críticas por los actores negros en series como 'House of the Dragon' y 'El señor de los anillos: los anillos de poder', ahora las reacciones de odio, críticas y una polémica que parece estar más arraigada a la intolerancia es la joven actriz Halle Bailey, quien protagoniza la nueva versión del clásico de Disney: La sirenita.

El pasado fin de semana en el D23, el encuentro de fanáticos de Disney más grande de Estados Unidos (en Anaheim, California), un panel abarrotado de gente aplaudía a rabiar los adelantos o las primeras imágenes de las producciones que la compañía y sus diferentes filiales de entretenimiento tiene preparada para estos próximos dos años.

(Lea también: Jean-Luc Godard: ¿Por qué el director de cine recurrió al suicidio asistido?).

Cuando se presentaron las escenas de la nueva película en acción real. La gente gritaba emocionada y hasta el director de La sirenita, Rob Marshall, sorprendió al llegar al escenario; saludo a esa audiencia, presentó a la nueva Ariel (Bailey) y reveló la secuencia de “Part of your World”, en la que la actriz nadaba en el fondo del mar y cantaba una pieza musical que puso los pelos de punta. Lugo vino el primer adelanto que hizo aplaudir a todos en el recinto.

Halle Bailey estaba feliz, saludó y agradeció a quienes la acompañaban. Sin embargo, fuera de ese lugar que dejó ver una gran emoción, algunos en las redes sociales activaron su odio o su desencanto con las imágenes de la nueva producción.

Para unos, se trataba de una mirada que no respetaba la imagen clásica de Ariel (blanca y pelirroja) que conocieron en las producciones animadas más conocidas. Otros iban directamente al punto de no sentirse conectados con la idea de una actriz negra en el papel. Bajo el acomodado anonimato que ofrecen las redes sociales no faltó quien aprovechara para lanzar mensajes de odio contra la joven.



Puede leer: Disney les reveló a sus fanáticos las películas y series que los enloquecerán

“No me gusta que la actriz de la sirenita sea negra, igual que no me gustaría que la actriz de Pocahontas fuera blanca, no es racismo, es respetar la película original”, fue uno de los comentarios de una usuaria de redes.

No me gusta que la actriz de la sirenita sea negra, igual que no me gustaría que la actriz de Pocahontas fuera blanca, no es racismo, es respetar la película original — Αlena🌊 (@madebyalxna) September 10, 2022

En respuesta a ese mensaje otra persona compartió: “Veo a muchos quejándose por la adaptación de La sirenita, pero no los vi quejándose por Aquaman”.

Aquí hay un buen punto al respecto https://t.co/nv0yLZAI6G — Tim Robles (@tim_robles) September 10, 2022

La discusión ha sido recientemente desactivada con la aparición en internet de la reacción de algunas niñas afroamericanas que estaban felices al verse representadas en la nueva historia. “Es como yo”, dice una de las pequeñas feliz, mientras otra salta de alegría al ver al personaje en la piel de Halle Bailey.



Otro tema: Disney revela precuela de 'The Lion King' y estreno de 'Strange World'

Las reacciones de niñas negras viendo el tráiler de La Sirenita son impagables pic.twitter.com/fp55lqR1AD — Christian Sellés (@chselles) September 13, 2022

Ella también ha reaccionado de manera muy emocional a esa respuesta positiva de sus fanáticas. En ese escenario, la propia actriz agradeció a los fans que le han hecho llegar ese tipo de reacciones, remarcando que se siente bien por ese tipo de recepciones.

“He sollozado viendo esto, gracias. Ella es tan dulce”, escribió Bailey ante uno de los videos. “La gente me ha estado enviando estas reacciones todo el fin de semana y estoy realmente asombrada. Esto significa mucho para mí”, agregó en otra reacción.

De hecho, el actor Ismael Cruz Córdova, quien ha lidiado con esos mensajes de odio por su trabajo en la serie 'El señor de los anillos: los anillos de poder', también le envió un mensaje de apoyo a Bailey. “Querida, Halle Bailey, felicidades. ¿El resto? Que la pasen súper en sus cuevas», escribió el puertorriqueño.

querida @HalleBailey :-) felicidades 💖🥹… el resto ? Que la pasen súper en sus cuevas 😘 https://t.co/9uuPeqY33r — Ismael Cruz Cordova (@IsmaelC_C) September 13, 2022

Pero el fenómeno es preocupante, pues ni siquiera la nueva película de Pinocho se salvó de la oleada de ataques racistas al presentar a la actriz afroamericana Cynthia Erivo como el Hada Azul, del niño de madera que tiene nueva vida en Disney Plus.

Las reacciones de cariño de los verdaderos seguidores que no tienen ningún conflicto con un tema relacionado con el color de la piel o la inclusión, también fueron sorprendentes con el adelanto de la nueva película de acción real Blancanieves, que tiene a Gal Gadot como la villana y a la actriz de origen colombiano Rachel Zegler en el papel.



Otro tema: 'Los anillos de poder' y 'House of the Dragon' sufren ataques racistas

No sería raro que los que viven en las cuevas-como les dice Ismael Cruz Córdova-se desgarren las vestiduras ante una princesa latina en una de las películas más emblemáticas de Disney.



CULTURA

@CulturaET

Otros temas de Cultura

'El discreto encanto de la burguesía' cumple medio siglo

Murió la actriz griega Irene Papas

Andrés Hurtado: 'La especie humana se va a autodestruir'