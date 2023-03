El pasado 27 de febrero, Juancho Valencia, líder del grupo Puerto Candelaria, habló en EL TIEMPO de 'La sinfonía de los bichos raros', serie que acababa de lanzarse en Teleantioquia.



Emocionado, como siempre, habló de la historia de Macha Cecilia Machado, una cucaracha que sueña, acompañada de sus amigos, con ganarse un reality de cantantes humanos para ayudar a su papá a no perder el negocio de frutas y verduras.



Dos semanas después, esta producción de Teleantioquia, Merlín Producciones y Puerto Candelaria, ópera prima del director Julián Duque, obtuvo 16 nominaciones al India Catalina de Televisión, que premia a lo mejor del audiovisual nacional.

Las nominaciones incluyen actriz o actor revelación del año (Catalina Calle), producción infantil, producción de inclusión social, editor, fotografía, director de arte, director musical, diseño sonoro, guion de ficción, director, talento favorito del público (Catalina Calle), actor de reparto (Jacques Toukhmanian), actriz de reparto (‘Kei Linch’ Karla Cajamarca), mini serie de ficción, actriz protagónica (Catalina Calle) y producción favorita del público.



“Desde la casa Merlín Producciones y Puerto Candelaria celebramos este reconocimiento a nuestro trabajo que además amplía el alcance del gran mensaje que desde el principio queremos entregarle al público con este proyecto y es la celebración de la diversidad y el respeto por la diferencia. Lo recibimos con la alegría de saber que esto facilitará que más personas vean la serie y se enamoren como nosotros de estos bichos raros, ¡pero bien!” afirma Juancho Valencia, co-creador de la serie y director de Puerto Candelaria.



'La sinfonía de los bichos raros' llegó primero como un disco y un espectáculo para los niños, que también son un público muy importante en toda la propuesta sonora de Puerto Candelaria.

Y luego, se convirtió en serie.



Sus 16 nominaciones dicen, entre otras cosas, que los canales públicos, aunque no tengan tanto presupuesto como los privados y sus series no son largas, están proponiendo. Su público puede no ser tan masivo, pero cuando las buenas producciones se alojan en las pantallas y en las plataformas play, encuentran seguidores.



Además, la producción tiene una gran factura técnica, actoral y musical. Es una serie que rescata la importancia de respetar las diferencias y buscar incluir a todos en el mismo universo.



Valencia destaca la satisfacción de haber encontrado un equipo de excelentes personas y profesionales “para expandir todo lo que se sueña desde la música y que ahora llegó al mundo audiovisual”.



Por supuesto, están felices con todas las nominaciones, pero para Valencia la de Inclusión social es muy importante: "Estamos cumpliendo con lo que nos propusimos".