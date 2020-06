Vuelve "la comedia estadounidense jamás escrita" a la televisión

El canal Warner Channel emitirá la primera entrega de la serie que marcó una época y cambió la historia de la televisión en el mundo.



Seinfeld, fue considerada como una de las comedias en televisión que se hizo famosa al hacer popular la idea de que era una serie sobre nada.



Así fue así como los comediantes de stand up Jerry Seinfeld y Larry David explicaron su idea a los ejecutivos de un canal de televisión en Estados Unidos a finales de los 80.​

Después de nueve temporadas y 124 capítulos, 'Seinfeld' no sólo obtuvo diez premios Emmy y tres Globos de Oro, sino que exploró con mucha ironía y buen humor de aquellos asuntos considerados tabú y hasta controversiales en esa época, como el racismo, el aborto y la homofobia.



La maratón se llevará a cabo este 14 de junio, a partir de las 11:50 a.m, a través de Warner Channel, con los cinco episodios de la primera temporada.



Para quienes no la vieron, la trama sigue a Jerry Seinfeld en su vida cotidiana aparentemente tranquila: comiendo cereales, lavando ropa en la lavandería, haciendo presentaciones de stand up, manteniendo relaciones personales y recibiendo las visitas inesperadas de sus amigos.



Su mejor amigo, desde que era un adolescente, es George Constanza (Jason Alexander) y gran parte de lo que sucede se basa en la vida real del cocreador de la serie, Larry David. Entre innumerables cambios de trabajo, situaciones incómodas con sus padres y novias, George puede describirse como acalorado y neurótico.

Kramer (de pie) en una escena con George Constanza. Foto: Warner Channel

Sumado a Elaine Benes (Julia Louis-Dreyfus), exnovia de Jerry y ahora una de sus mejores amigas. Junto al peculiar vecino Kramer (Michael Richards) con el que viven situaciones y enredos todo el tiempo.

La actriz Julia Louis-Dreyfus convertida en la serie en Elaine. Foto: Warner Channel

Si bien su piloto se estrenó el 5 de julio de 1989, no fue hasta el 31 de mayo de 1990 cuando producción tuvo la luz verde para exhibir su primera temporada.



La serie fue líder de audiencia durante años y el episodio final fue visto por más de 75 millones de espectadores en 1998.



Además la crítica amó su estilo: "La mejor comedia estadounidense jamás escrita", fue el comentario que en su momento escribió Julia Raeside, en el diario 'The Guardian'.

En realidad fue su capacidad de mezclar situaciones cotidianas y explorar análisis muy profundos de la sociedad y de las personas, lo que generó una gran química con el público, que no se ha perdido con el paso de los años.



CULTURA

@CulturaET