‘Todxs Nosotrxs’ habla de identidad y la vida sin tanto misterio

Hablar de las personas que no se identifican en un solo género y tratan de afianzar su identidad y sus sentimientos dentro de una sociedad que parece todavía no entenderlos es el tema que viene desarrollando la serie brasilera Todxs Nosotrxs, una comedia con visos de drama que cuenta la vida de tres jóvenes que tratan de abrirse paso en São Paulo, afianzar su identidad sexual, la diversidad y su vida cotidiana.

Precisamente, Julianna Gerais, Clara Gallo y Kelner Macedo, protagonistas de esta producción, hablaron con EL TIEMPO de esta experiencia. La serie se emite los domingos a las 9:20 p. m. por HBO.

¿Cómo se ha asimilado la serie después de varios episodios al aire?



Kelner Macedo: Hasta ahora he tenido muchas respuestas a través de las redes sociales y, por lo general, la gente se ha involucrado mucho con nuestras discusiones que se plantean en la serie. Ya que son temas que antes no entraban de manera directa en la televisión.



Estaban al margen de la trama principal de lo que se veía, pero eso ha cambiado porque sabemos que necesitábamos que Todxs Nosotrxs se enfocara en personas que antes eran invisibles (...). Ver cómo son sus cuerpos, sus vidas, con la idea de cambiar la imagen que han tenido en la sociedad.



Realmente hemos profundizado poco a poco en eso con el público, e insisto: la respuesta ha sido muy positiva.



Todos los personajes tienen un fuego interno que se revela a través de la libre expresión de la personalidad y la libertad, ¿eso fue lo que les llamó la atención de esta historia?



Clara Gallo: Específicamente en el caso de mi personaje, Rafa, eso que dices del fuego interno es muy evidente; Rafa es muy ‘decidide’ y es ‘impulsive’. Eso fue algo que me llamó mucho la atención, pero lo que me encantó es que era muy diferente a mí, y eso era desafiante.



¿Sienten que son cercanos a las batallas cotidianas de sus personajes?



Julianna Gerais: Por ser una serie acerca de jóvenes en São Paulo (Brasil), podríamos estar realmente identificadas con eso. Yo soy negra, Maia (su personaje) es negra, y sí creo que nos identificarnos en sus militancias y otros cuestionamientos que desarrolla la serie.

Ser no binario (que no se percibe solo como hombre o mujer) es un tema importante, pero a la vez es algo todavía muy difícil de asimilar, ¿cree que se están rompiendo estructuras o abriendo caminos de entendimiento?



Para empezar, el primer episodio fue muy didáctico para la gente que no sabía mucho del tema.



Creo que también hay una serie de factores: la estética, el lenguaje, no solo relacionado con el inclusivo, sino en esa manera como se construye visualmente cada detalle de la serie. Así rompemos esquemas. Todo está integrado, esa es la idea, y con el mensaje y las imágenes se va asimilando el mensaje.



¿Cree que con la polarización que rodea a Latinoamérica, la serie consigue, a pesar de no ser su objetivo esencial, marcar un rumbo para salir de esa situación que también afecta otros terrenos de la sociedad?



Kelner Macedo: La serie per se no trata de responder a nada o mostrar soluciones a nuestros problemas. En Todxs Nosotrxs hay una vegana, una persona no binaria y un gay en la trama. Claro, ahí hay una posición política, pero más allá de mostrarlos como seres que sufren o están mal, realmente intentamos contar cómo viven (...), sus momentos buenos, en un diálogo de contrastes que puede dar paso a una nueva discusión en la sociedad.

