La serie ‘Primate’ vuelve más salvaje y divertida

“Colombia es el único país que enviaba a sus hijos al colegio con cuadernos con ‘viejas’ en vestido de baño, eso no existe en ninguna parte del mundo”, bromeó el actor Christian Tappan al hablar de la segunda temporada de la serie Primate.

De nuevo vuelve a meterse en el papel de William Days, un actor al que todos recuerdan por su trabajo como el primo de un narcotraficante en una serie, quien ya cuarentón trata de sentar cabeza y lidiar con la aventura de una relación con su novia y con una exesposa que siguen aguantando al inmaduro, tierno y egocéntrico al que es imposible no dejar de querer a pesar de sus tropiezos y sus embarradas.

Lo de las chicas sexis en la maleta del colegio es parte de una escena muy divertida y cargada de nostalgia en la que ‘el viejo Willy’ se reencuentra con las divas que lo acompañaron en su infancia o, mejor, su preadolescencia, en la maleta y en las interminables clases.

No es raro que cuando Tappan les cuenta a sus amigos en México (donde reside actualmente) que iba a comprar con su mamá esos cuadernos, muchos se asombran y posiblemente lo miren con envidia y hasta habrá algunos que no le creen.

Y sí, 'Primate' sigue el juego de recordar lo bueno del pasado y exorcizar con un toque de ironía los avatares de la madurez.

“Mi personaje podría ser un Homero Simpson perfectamente, bueno, estos son personajes nobles y con ganas de entender lo que les está pasando en la vida”, reconoce Tappan en una charla con EL TIEMPO.

La serie ofrece un regreso potente desde los primeros minutos de sus nuevos episodios en Prime Video, la serie se nota más suelta, picante y sólida. Si cuando se estrenó la primera temporada en 2022 fue la excusa perfecta para que su protagonista hiciera catarsis y pudiera lidiar con el contraste de un reconocimiento cada vez más indiscutible en su carrera, frente a un episodio de vida que le exigió un cambio radical (con la llegada de la diabetes tipo 2, por ejemplo), y buscar el equilibrio en otros aspectos, para no dejar de gozarse lo que más ama: actuar.

Tappan no para de disfrutar de su personaje, tan imperfecto, pero a la vez tan entrañable, que sigue durmiendo en el sofá de la casa de su mejor amigo Andrés (Diego Cadavid) que comparte con su esposo Joao (Juan Pablo Urrego); no sabe cómo lidiar con los enredos que causa con su nueva pareja Mariana (Katherine Porto) y con su exesposa Julianna (Natasha Klauss) y no deja de embarrarla en un mundo donde ya no es tan fácil encajar. Es grosero, incorrecto, consentido, divertido.

William Days quiere más tiempo de calidad con sus hijos, tiene tiempo para sufrir por una cosa tan seria como la vasectomía, tratar de lidiar con un poco de corrección política y hasta con el cambio climático, en una muy buena onda. “No tuvimos miedo de subirle tres rayitas al humor”, reconoce Christian Tappan.

Si en la primera temporada el protagonista sufría al tener que asumir su madurez, ahora la cosa se amplifica. Tanto Days como los que lo rodean sienten el paso del tiempo, están envejeciendo (obviamente exageran), mostrando otras de las vetas más jocosas de la serie.

Tuvimos muy pocos haters, yo sufro mucho con ellos, pero la audiencia lo fue todo para nosotros y nos dimos permiso para ir más allá en la comedia.

“Lo bonito es que estos personajes no van a madurar nunca y eso puede dar paso a muchas más historias”, complementa el director Andrés Beltrán. “A todos les preocupa envejecer y uno se da cuenta cuando le salen las arrugas (William ya tiene unas cuantas), eso es real (...). Yo vivo cagado del susto al no saber cómo envejecer y afrontar las cosas”, comenta Tappan.

Otro elemento que aporta a la comedia son las apariciones especiales o cameos de grandes estrellas de la televisión y el cine de Colombia. Todos son de alta gama (si no la han visto, no le vamos a dañar la sorpresa) y se gozan la oportunidad de burlarse de sí mismos por una buena causa: pasarla bien y también ayudar a su amigo Christian Tappan.

“¡Quiero estar!, me dijeron cuando los llamamos, no importa si era una frase o diez escenas”, recalca Tappan, que abre más campo a la vida de quienes lo acompañan en esta ficción. Sobre todo en el caso de los personajes femeninos: Mariana y Julianna.

“Cuando dos mujeres se encuentran puede pasar de todo, el mundo se puede acabar”, adelanta Katherine Porto. “Cuando leímos los nuevos guiones dijimos: ¡por Dios, Julianna está haciendo esto... hay escenas de acción, y no podemos decir más”, aseguró riéndose Natasha Klauss al respecto. Parece que ellas van a hacer otra catarsis más explosiva.

Sin atisbo de pretensión, Christian Tappan dice que no tuvo miedo de montarse de nuevo en la montaña rusa de vida de William Days. Venía fortalecido por una respuesta impresionante del público en el primer ciclo. “La gente fue tan bonita, nos llamaron y nos escribían”, recordó Juan Pablo Urrego”. “Tuvimos muy pocos haters, yo sufro mucho con ellos, pero la audiencia lo fue todo para nosotros y nos dimos permiso para ir más allá en la comedia”, finaliza.

