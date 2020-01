La serie ‘Magnum’ vuelve con un toque latino

A principios de los ochenta había un investigador privado que se daba una buena vida.

Andaba en auto deportivo rojo, paseaba entre las playas de Hawái y se reunía con sus mejores amigos –uno de ellos piloteaba un helicóptero–, tenía a su disposición las mujeres más hermosas y, claro, a veces afrontaba uno que otro riesgo en los casos que asumía.

Ese era Magnum, protagonista de la serie Magnum P. I., que rompió esquemas dentro del policíaco en la televisión estadounidense.



Igualmente, catapultó la carrera de su protagonista, Tom Selleck, quien se convirtió en una estrella a nivel mundial.



Magnum era un tipo relajado que tenía muchos conflictos con Higgins, un exmilitar con el que vivía en una mansión. La producción duró ocho temporadas y en 1988, cuando se emitió su último episodio en Estados Unidos, fue visto por 50 millones de personas.



Con ese panorama era una aventura muy arriesgada traer en una nueva versión al personaje, pero se decidió dar el paso y revivir la serie, ahora protagonizada por Jay Hernández. Magnum P. I. se estrenó el 15 de enero pasado por el canal Universal TV, a las 9 p. m., y se emite los miércoles.



La apuesta por la amistad, la buena vibra y el tono tropical y casi divertido fueron elementos que se respetaron de la fuente original, sumados a un ritmo un poco más intenso dentro de la nueva trama.



“Ha sido divertido. Pude hacer muchas cosas interesantes de acción. Me encanta mi elenco… Fue realmente fácil conectar con todos, encerrarnos en una isla con personas que, simplemente, no trabajan”, bromeó Hernández en una entrevista a la que tuvo acceso EL TIEMPO.



Para él, la serie propone un esquema novedoso que plantea un reto específico: atraer a las nuevas generaciones e invitar a quienes vieron la propuesta original para que se enganchen con el estilo que revela y que el propio protagonista contrasta al decir que tuvo retos intensos durante el rodaje.



“Bueno, supongo que lo único difícil es la agenda de grabaciones. Es muy ambicioso intentar filmar un programa de televisión en 7 u 8 días. Hay tanta acción, tantos cambios de ubicación diferentes… Fue muy duro, ya que el horario puede ser bastante intenso a veces: seis días a la semana, a veces entre 14 y 15 horas de grabación”, agrega.



También dijo que “fuera de eso, todo es increíble. Pero al final de la primera temporada estaba listo para darme un descanso”, explicó el actor de origen mexicano y que tiene 41 años.



Esa pausa era necesaria para recargar energías para una segunda temporada, que ya fue aprobada.



“Estoy listo para regresar a Hawái y prepararme para más rock ‘n roll” (haciendo referencia a un gran reto o una aventura intensa), comenta, a pesar de que en algún momento sintió miedo de asumir el reto, pues no era fácil tomar el legado televisivo que dejó Tom Selleck con esta serie.



“Mi reacción inicial fue: ‘De ninguna manera voy a hacer esto’. La gente tiene una conexión real con Magnum. Y al principio había muchos detractores, incluso yo. Pensé: ‘No sé si el público lo va a ver’. Es difícil rehacer una nueva versión de algo, y Tom Selleck es único. Sabía que había personas que iban a decir: ‘No puedes reemplazarlo’. Así que, al meterme de lleno, supe que tenía la esencia de quién era el personaje, pero que definitivamente debía hacer lo mío con eso”, comenta el actor.



La nueva Magnum P. I. fue desarrollada por el productor Peter Lenkov, quien tiene experiencia al haber trabajado en las nuevas versiones de Hawaii 5-0 y de MacGyver, que se han mantenido en las parrillas de varios canales.



Cabe resaltar que esta versión tiene ahora a una mujer en el papel de Higgins (Perdita Weeks), junto con sus amigos Rick Wright (Zachary Knighton), propietario de un bar, y TC Calvin (Stephen Hill), que maneja una empresa de recorridos por la isla en helicóptero.