'Friends' cumple 25 años y sus fanáticos se la están repitiendo

Seis amigos, aparentemente, sin intereses en común deciden compartir un céntrico apartamento en Nueva York. Seis personalidades distintas a las que parecía imposible encajar bajo el mismo techo. Quizás esa fue la principal gracia de una serie llamada, simplemente, Friends (Amigos, en español).



Seis actores desconocidos para ese momento fueron seleccionados en el casting: Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, David Schwimmer, Matthew Perry y Matt LeBlanc se convirtieron en Rachel, Mónica, Phoebe, Ross, Chandler y Joey, los amigos que vivían sus situaciones en la sala de la casa o en el Central Perk, su café favorito.

El 22 de septiembre de 1994 vio la luz el primer episodio de Friends y el último, en mayo de 2004, con una audiencia de 53 millones de espectadores, por lo cual es considerado como uno de los más vistos en la historia televisiva estadounidense.



Para celebrar el fenómeno cultural en el que se convirtió esta sitcom -como se les conoce a las comedias de situación-, Warner Channel dedicó toda su programación a emitir todas las temporadas de Friends. El especial empezó desde el miércoles 18 de septiembre y se extenderá hasta el domingo 22, día del aniversario.



Muchos actores famosos durante la década de 1990 fueron invitados a formar parte de la producción en distintas etapas de la producción. A continuación, recordamos a algunos:



En pleno matrimonio con Jennifer Aniston, Brad Pitt fue parte del elenco en un capítulo con el nombre de Will Colbert, un ex compañero de escuela de Mónica y Ross que llega de invitado a la cena del Día de Acción de Gracias. Rachel no lo recuerda, pero Will le guarda rencor por haberlo molestado por su sobrepeso escolar.



Brad PItt apareció en un episodio en el que celebraban la cena de Acción de Gracias. Foto: Warner Channel

Julia Roberts fue otra de las estrellas invitadas en un capítulo en el que también estuvo Jean-Claude Van Damme. Julia hace el papel de Susie, una ex compañera de colegio de Chandler que se le insinúa ardientemente para tener una cita soñada, incluida con relaciones en el baño de un restaurante, pero para eso el señor Bing tenía que usar la ropa interior de ella.

Matthew Perry y Julia Roberts. Foto: Warner Channel

El veterano Gary Oldman también figuró en la serie. En un capítulo interpreta a Richard Crosby, un experimentado actor que para pronunciar bien escupe la cara de Joey (Matt LeBlanc). “El énfasis distingue a un buen actor y cuando enfatizas, escupes”, le decía Oldman.

Matt LeBlanc y Gary Oldman. Foto: Warner Channel

'Friends' en streaming

Hace pocos días trascendió que Netflix tendrá los 180 capítulos de Seinfeld, una noticia que animó a los amantes de las sitcom noventeras, luego de que la plataforma anunciara la salida de Friends de su catálogo.



Friends pasó a formar parte de la programación de HBO Max desde el pasado primero de julio. Se calcula que la operación llegó a los mil millones de dólares.

