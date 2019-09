La serie española 'Gran Hotel' se muda al frenético mundo de Miami

Inspirada en Gran Hotel, la clásica producción española de época, esta nueva adaptación para el mercado anglo, bajo la producción de Eva Longoria, adelanta la atmósfera un siglo, para desarrollarse en el mundo moderno. Esta vez, la trama de la producción, que emite el canal Sony (lunes, 9 p. m.), se desarrolla en un hotel familiar de Miami Beach (EE. UU.).



Allí, el encantador Santiago Mendoza (Demián Bichir), su dueño, atenderá a los huéspedes al lado de su glamorosa segunda esposa, Gigi (Roselyn Sánchez), y de sus hijos adultos.

A propósito de su papel, EL TIEMPO habló con la actriz puertorriqueña Roselyn Sánchez, quien además se está estrenando como directora y productora. Recordó, además, su trabajo con Sofía Vergara.



¿En qué se diferencia esta versión de la original?



La premisa es la misma, pero este formato de Grand Hotel, de ABC, es en Miami. El que adaptó la versión original se tomó una licencia creativa para el mercado anglo, porque la sensibilidad es un poquito distinta. Pero está igual de deliciosa e intrigante. Trata acerca del niño que averigua sobre la desaparición de su hermana y se enamora de la niña del hotel. Hay personajes nuevos y otros que se omiten.



¿Cuál es su papel?



En la versión original, el personaje del papá, que es el dueño del hotel, está muerto. En esta, él está vivo y se llama Santiago. Yo soy la esposa. Pero en lugar de ser la mamá de Alicia –el personaje central–, yo soy la madrastra.

Este es un primer giro que toca temas contemporáneos…



Exacto. Porque imagínate que yo era la mejor amiga de la mamá de Alicia y de su hermano. Presencié la crianza de los niños con ella, pero cuando ella muere yo me caso con su esposo. Ya la dinámica con los niños es distinta, porque ya no me ven como ‘Titi-Gigi’; ahora me ven como una intrusa.



¿Cree que EE. UU. demanda temáticas más de corte moderno?



Sí, prefieren eso que la época. No es que los productos de época no funcionen, pero son muy pocos. Si ellos van a apostar y van a invertir dinero, prefieren irse por lo moderno.



Y hablando de otros temas, ¿cómo recuerda su trabajo al lado de Sofía Vergara?



Sabes que hace muchos años no hablo con ella, pero cuando grabamos Chasing papi (Un amante para tres) hicimos una mancorna muy linda. Yo la encuentro muy simpática. Sofía es muy ella, muy natural, y la pasé muy lindo.



Bueno, ¿y cómo es eso de que se lanzó a la dirección?



Fue con un corto, porque no me atreví con un largometraje. Y quienes me dieron el financiamiento se interesan en los contenidos con un toque social y filantrópico, que es lo que me apasiona.



¿Y de qué se trata?



Es acerca de un santuario de animales que les cambia la vida a tres familias. Y refleja la sobrepoblación de perros callejeros que se está viviendo en Puerto Rico. Mis socios me pidieron que fuera parte del elenco. Entonces, como iba a hacer las dos cosas, preferí que fuera un cortometraje, para aprender. La produje, la escribí, la dirigí y la actué.



¿Cómo fue la experiencia de grabar por primera vez al lado de su esposo (Erik Winter)?



Esa película (A taste of summer) la hice para el canal Hallmark, que, como sabes, se enfoca en productos familiares. Llevábamos trece años juntos y nunca habíamos actuado. Y te voy a explicar por qué aceptamos: de las películas que he hecho, yo me podría sentar con mi niña a ver solo dos. Las demás no son el contenido que yo quisiera que ella vea en ese momento. En cambio, esta es una película con mi esposo, de familia y cómica, con mensaje positivo, que me permite verla con mi hija.

