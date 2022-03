Las historias de los alumnos del prestigioso colegio privado Las Encinas siguen dando tema para la plataforma de streaming y marcando niveles de éxito, que ahora tienen a la serie muy cerca del estreno de su quinta temporada.

Luego cambios y giros inesperados, algo que ha sido la marca de la serie desde sus inicios, la nueva trama se desarrolla tras la fatídica fiesta de Phillipe de fin de año y la huida de Guzmán, con el secreto de la muerte de Armando amenazando con truncar la historia de amor de Samuel y Ari. Rebeca está en pleno viaje de autodescubrimiento, mientras Omar se recupera de la separación con Ander. Los fanáticos van a poder descubrir nuevos misterios.

Además, la serie será un escenario plagado de bombas a punto de estallar al que llegan dos nuevos estudiantes: Isadora, interpretada por Valentina Zenere (‘Las chicas del cable’), la gran heredera del imperio del ocio nocturno, e Iván, el hijo del mejor futbolista del mundo, a quien da vida André Lamoglia (‘Juacas’).



La nueva temporada se podrá ver en Netflix, desde el próximo 8 de abril. Así lo confirmó la plataforma en un comunicado en el que ha publicado las primeras fotografías de esta nueva entrega por Zeta Studios.



“Élite es un universo al que siempre quiero regresar. Como creador y como espectador. Me estimula, me reconforta, me anima. Y la quinta temporada nos ha quedado tan estupenda, tan viva, que sé que voy a regresar a ella más de dos y de tres veces. Es una fiesta para los sentidos. La vais a gozar”, ha apuntado en el comunicado Carlos Montero, creador de Élite.



Jaime Vaca, cocreador de Élite ha afirmado que “cada temporada que gana, demuestra lo rica que es y todo lo que queda aún por contar. Lejos de agotarse abre nuevas vías y nuevas historias cada vez más interesantes, más entretenidas y más excitantes”.

La serie tiene garantizada una sexta temporada, con la incorporación de cinco caras nuevas: Carmen Arrufat (‘La inocencia’, ‘HIT’), Álvaro de Juana (‘HIT’), Ana Bokesa (‘La que se avecina’), Ander Puig (‘Los espabilados’) y Álex Pastrana (‘El internado").



