‘Betty’: vuelve la serie con las skaters más fascinantes de Nueva York

La vida es como montar en patineta, tabla o skate. Se aprende con las caídas, poco a poco se descubren habilidades y siempre hay que impulsarse muy fuerte para no tropezar con los obstáculos.



Esta sería la mejor manera de describir lo que ofrece la serie Betty, una de esas joyas escondidas de HBO que ahora se asoma con el estreno este 18 de junio de una segunda temporada, a las 9 p.m. (la primera está disponible en la plataforma HBO GO), con las peripecias emocionales y los trucos en las desgastadas tablas de cinco chicas skaters en Nueva York.



Desde que se anunció su estreno el año pasado, muchos pensaron que Betty iba a quedar atrapada en el universo de las producciones para un circuito que ama ese deporte extremo y el aroma urbano que destila de la adrenalina de correr entre autos, hacer unas cuantas volteretas o saltar por unas escaleras sin perder el equilibrio.



Pero la serie no buscaba ser la extensión del famoso magazine de skaters, Thrasher, ni mucho menos rendir un homenaje al emocionante arte de saltar en patineta. En realidad, se trataba de algo más profundo y brutalmente sencillo.



Janay, Camille, Indigo, Honeybear y Kirt, revelan sus frustraciones, sueños y batallas cotidianas mientras tratan de ganar terreno en una práctica que por mucho tiempo ha sido considerada masculina.



Didi Lovelace (izquierda) y Rachelle Vinberg ahora viven una nueva experiencia como actrices en la serie.. Foto: HBO

Con una cámara que registra planos medios y enfocada más en las desgastadas avenidas de Brooklyn y otras zonas de clase trabajadora, con parques llenos de adolescentes (algunos sin mucho futuro) que tratan de pasar el rato y escapar de muchas maneras de su realidad, la serie es en realidad un relato del reto de crecer; el acercamiento a la experimentación como parte de sentirse vivo, la identidad y la lealtad. Todo en un formato que se consume rápidamente ya que cada episodio no llega a la media hora.



Ver Betty es ser testigo de charlas de amor, de amistades en conflictos, de crisis profundas y de problemas tan cotidianos como correr por toda la ciudad buscando una mochila desaparecida; corazones rotos y problemas con drogas. Pero es también un reflejo de la soledad que afronta esa misma juventud; de los peligros del abuso y de su propia resiliencia ante escenarios complejos.



La realizadora Crystal Moselle, de quien de hecho vale decir que estuvo de paso por Colombia en la edición del Festival de Cine IndieBo del 2015 presentando su película The Wolfpack, es la artífice de la serie, que en su segunda temporada promete dar un paso adelante analizando la transición a la madurez de la protagonistas, su acercamiento al amor y un mayor compromiso con su pasión por el skate y las tensiones y alianzas que eso implica para ellas.

El skate afianza la amistad de las protagonistas.. Foto: HBO

Las cosas no van a ser fáciles en ese nuevo trayecto y las caídas serán tan fuertes como las que se sienten cuando, por un error de cálculo, se aleja sorpresivamente la tabla de los pies.



Pero Moselle parece fiel a su estilo de brindar ternura y hasta un poco de humor para no salirse de la ruta. Además, ella también dirigió el cortometraje That One Day y la película Skate Kitchen, que en realidad dieron paso a la serie de HBO.



En el 2014 Crystal Moselle conoció a Nina Moran y a Rachelle Vinberg en una línea de tren, le llamó la atención ver a dos adolescentes, con sus patinetas bajo el brazo, que no dejaban de hablar. Tras una conversación corta quedaron de volverse a ver y de ahí se gestó esta evolución audiovisual.



La directora, que venía de revelar en The Wolfpack la historia de un grupo de hermanos que nunca salían de su casa y que crecieron teniendo una visión del mundo gracias a su amor al cine, también construye una carta de amor a esa Nueva York caótica, excesiva y seductora que sirve de escenario.

Betty es quizá uno de los mejores secretos de HBO, y honestamente es una serie que no merece tener ese estatus, ya que es una propuesta que vale la pena ver gracias a un estilo fresco y honesto, que sorprende, asusta, pero también le rinde un homenaje a la amistad femenina y a un momento de la vida de unas chicas que no se van a dejar caer ni de sus tablas ni de sus vidas.



Andrés Hoyos Vargas

@AndresHoy1

