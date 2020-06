Contar y mostrar Colombia desde sus lugares más lejanos

Emerson Castro no parece nacido en Mitú. Sus facciones son del interior, pero llegó al mundo en la capital del Vaupés porque su mamá, Ubaldina Roa, tolimense, fue nombrada maestra de la escuela del pueblo cubeo en Caño Cuduyari.



En ese extremo lugar colombiano, muy cerca de la frontera con Brasil, donde llueve mucho y la belleza del paisaje es increíble, creció hablando español y lenguas indígenas, ya que su nana, Libia López, del clan coroba del pueblo cubeo, le enseñó.

Cuando estaba en el bachillerato emergieron de él dos amores: uno por el periodismo, pues fundó en el colegio donde estudiaba el periódico 'El Sol', y el del trabajo social con las comunidades indígenas.



Hoy, y luego de ser jefe de prensa de la Gobernación del Vaupés, entre otros, es el corresponsal de Radio Nacional en ese pedazo de Colombia, desde donde cada día se esfuerza por contarle al país, a través de la emisora estatal, qué pasa, cómo viven, cómo son sus tradiciones, cómo hay que respetar su cosmogonía y cómo va el departamento con el covid-19.



Es uno de los más de 50 corresponsales que tiene Radio Nacional en todo el país (muchos de ellos en zonas lejanas de los centros urbanos) y cuya propuesta de 'La Señal de la mañana' (6 a 10 a. m.) se relanza el 8 de junio, con una mesa central conformada por Patricia Pardo, Juan Carlos Lasso, Camilo Pérez, Juan Carlos Ramírez y Carolina Araújo, así como Guillermo Díaz Salamanca, Margarita Vidal, Juan Gustavo Cobo, Alberto Salcedo Ramos, Mario Jursich y Jaime Andrés Monsalve, entre otros, bajo la dirección de Darío Fernando Patiño y Carlos Chica.



Además de Radio Nacional, se podrá ver por Canal Institucional (6 a 8 a. m.) y Señal Colombia (6 a 7 a. m.). Igualmente, en la plataforma RTVCPlay y las páginas web y redes sociales de la entidad.



Para Álvaro García, gerente de RTVC, “la llegada de nuevos periodistas y conductores a 'La Señal de la mañana' tiene como propósito darle mayor alcance y relevancia a este espacio, que es un referente informativo del Sistema de Medios Públicos, dando un paso más allá de la radio, y ofrecer, al mismo tiempo, una buena experiencia transmedia que involucre televisión, redes sociales y plataformas digitales”.



Bajo la premisa ‘Conectados con Colombia’, “este nuevo formato nos permitirá aprovechar todas las herramientas de las que disponemos, en lo técnico y en lo humano, para enfocar todos nuestros esfuerzos”, sigue.



Dentro de esa conexión con el país está contar cómo, en esa Colombia bella y profunda, como la de Castro, hay que mirar a las comunidades “de un modo diferente. Mi obligación es seguir con esa pedagogía, mostrar que no solo hay unas costumbres, sino unas comunidades que desde tiempos inmemoriales están aquí y tienen un sentido de la vida, la alimentación y la forma de comunicarse distintas”, dice.



Agrega que buena parte del país no sabe ni dónde queda el Vaupés ni cómo vive, y dar esas señales ha sido su obligación desde hace tres años, cuando entró a Radio Nacional.



“Aquí prácticamente no hay calles, todo es por ríos, y con el paso del tiempo nos hemos ido acomodando con mis compañeros en Bogotá a que los tiempos son distintos, que yo me puedo demorar un poco más en comunicarme porque río arriba o río abajo no hay señal. Además, debo contar que tenemos un territorio con 350 comunidades indígenas de 27 pueblos diferentes, y todos se asustaron mucho cuando llegó el covid-19, pues aparecieron 11 casos”.



En ese momento, Castro dio la alerta a través de la emisora. “Y funcionó, pues ahora tenemos más presencia estatal en la frontera con Brasil, que es muy grande, donde los indígenas van y vienen porque algunos cobran su pensión en el país vecino y tienen familia allá. Pero con todo el apoyo que llegó se logró que esos casos se recuperaran”, agrega.

Sally, la raizal

En San Andrés y custodiando la información de las islas está Sally Flórez, raizal que apoya especialmente la parte cultural, que es la que cuenta, sin olvidar que esta zona del país tiene muchos problemas para narrar.



Defensora del creole, la lengua nativa, dice que en su casa, con su mamá, por lo general se comunican en esta lengua.



“También hago pódcast en creole”, agrega, “y aunque la gente diga que es un inglés mal hablado y lo menosprecien, a mí me gusta, porque encierra toda nuestra cultura”.



Una cultura que ella defiende y cuenta cada día, sobre todo en espacios de Radio Nacional como 'El atardecer', en el que pone a sonar los sonidos de la isla.



“Es que nosotros somos más que playa y arena, tenemos un universo maravilloso en la tradición y en la gastronomía, por ejemplo”, y cuenta cómo le gusta que de unos años para acá los raizales, que en San Andrés ya son una minoría, hayan querido volver a su pasado y revitalizar lo que son.



“Incluso ha salido un diccionario en creole, buscando que no se pierda la lengua ni todo lo que somos como comunidad, para que el continente (como se refieren al resto de Colombia) sepa sobre nosotros, que también somos parte de la identidad del país”, agrega.

Emerson Castro es el periodista de Radio Nacional en Mitú, Vaupés, y se encarga de narrarle al país este territorio. Foto: Radio Nacional

Mientras tanto, en Mitú, Emerson Castro todos los días está pendiente de las comunidades indígenas y de sus necesidades y logros para contarlos.



“Los mayores me han hablado que hace 50 años fueron víctimas del sarampión y la tosferina, y tuvieron que aislarse, encerrarse, para que las enfermedades no se los llevaran. Hoy, esos mayores ven el covid-19 como el ‘barbasco’, que es una práctica en la que las comunidades riegan en los ríos esta planta que les quita el oxígeno a los peces y ellos los recogen cuando ya flotan”, dice.



“Así ven el coronavirus. Por eso han cerrado sus puentes y no quieren que nadie vaya, solo reciben lo necesario para que este ‘barbasco’ no se los lleve y les permita seguir viviendo”.



