Llega la segunda temporada de ‘El general Naranjo’

En un día de rodaje, hace un poco más de un año, Christian Meier, protagonista de la serie El general Naranjo, podía representar al uniformado en su juventud, su adultez y hasta en los momentos en los que ya era vicepresidente de Colombia.

Y esto se debió a que las tres temporadas de la producción de Fox, que hoy estrena su segunda parte a las 9:50 p. m. por Fox Premium Series y en la app de FOX, se grabaron de un jalón.



“Esto me permitió no dejar descansar el personaje, pero sí asumir distintas posturas suyas a lo largo de las partes de su vida que contamos”, relata el actor peruano.



“Vivía en una mutación diaria. En un momento era Naranjo iniciando su carrera, corriendo de un lado a otro detrás de los criminales, y en el otro aparecía como un diplomático. Debía cambiar la voz y el aplomo constantemente”.



Christian Meier (Lima, Perú, 23 de junio de 1970) agrega que en toda su carrera, que ya tiene unos 25 años, este ha sido uno de los personajes más trascendentales.



Y aquí, el peruano se refiere a la fuerte historia que ha vivido Colombia con sus distintas violencias. “Yo me encontraba con compañeros conductores, técnicos y actores que me contaban lo que les había pasado a sus familias en medio de todos esos momentos difíciles que ustedes han tenido”.



Agrega que también en su país vivió cosas complicadas. “El tiempo hace que se distorsionen muchos momentos, pero yo recuerdo que en mi país explotaban coches bomba y había muchos asesinatos, que nos daba miedo salir. En años recientes, la gente ha podido estar más tranquila, y muchos jóvenes, que hoy puede andar más tranquilos, nunca conocieron el miedo de los grupos armados y de otros hechos que tuvimos”, agrega.



El actor dice que en esta temporada, además, “aparecerá toda la carne de la empanada, con la toma del Palacio de Justicia y narcotraficantes como Pablo Escobar, el ‘Mexicano’ y los del cartel de Cali, así como delincuentes de otros países”.



No hace mucho, en una cena con el general Naranjo, Meier le preguntó por qué no dejó su cargo en la Policía y se fue. “Estaba amenazado junto con su familia, le habían matado a muchos de sus mejores hombres y amigos, y no podía vivir en paz. Y él me dijo: ‘Porque pensé que era lo correcto’. Definitivamente, es un grande”.



Con una relación con Colombia que se inició hace 15 años, ha hecho en el país telenovelas como El Zorro, Primera dama, Luna, la heredera y Tormenta. Y aunque Meier ya dejó su personaje guardado y se quitó los uniformes del general Naranjo, la historia sigue a partir de hoy, con muchos malvados y con todo aquello que pasó por el alma de un hombre que lucha por la verdad.



¿Dónde y cuándo?

La segunda temporada de ‘El general Naranjo’ se estrena hoy, a las 9:50 p. m., por Fox Premium Series y en la ‘app’ de FOX.