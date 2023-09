Rosamund Pike se ve relajada junto al actor Josha Stradowski, que lanza una sonrisa. La imagen es divertida. Pike es una especie de bruja buena y su compañero es Rand al’Thor, el dueño de un poder siniestro que podría salvar o acabar con el mundo de fantasía en el que vivieron una temporada gracias a la serie La rueda del tiempo (The Wheel of Time).

Sin sus trajes de época ni sus miradas profundas y preocupadas frente a la pantalla, ambos dejan ver la tranquilidad de haber logrado llamar la atención de los fanáticos de la épica y la fantasía en la primera temporada y ahora están inmersos de cabeza en la segunda etapa de una serie que parece más madura y compleja.

Pike vuelve a su papel de Moiraine Dramoded; ha dejado a un lado sus poderes y su misión de canalizar un poder único y acabar con la amenaza del mal en su mundo, pero el retorno solo indica que hay más manifestaciones de lo malévolo y que tendrá que asumir de nuevo una batalla monumental.



Pero no será fácil, ya que su naturaleza ha cambiado y es más frágil. A eso hay que sumar que el equipo de jóvenes guerreros que antes la acompañaban están separados y tratando de llevar su propias vidas.



Una nueva batalla y más detalles metafísicos, místicos, religiosos y hasta filosóficos se amarran a esta producción que no deja a un lado sus complejidades en la narrativa, pero que expone a su vez una mayor apuesta por la acción y la magia.



Moiraine no tiene otra opción que volver a afianzar el vínculo con su equipo para acabar de una vez por todas con un poder oscuro que no ha dejado de latir, escondido entre comunidades que sueñan con el alimento del caos y, sobre todo, mujeres que están dispuestas a sacrificarse. La rueda del tiempo explora aún más la maldad o la valentía desde una mirada femenina.

Rosamund revela un lado más frágil, pero a la vez más humano de su personaje. Foto: Prime Video

“Vemos a mi personaje siendo más resiliente; si ella ahora sufre, vive como en una agonía, es claro que está experimentado algo así como un trauma, pero las otras cosas que ahora se pueden notar más en Moiraine son que es más astuta, tiene la habilidad de pensar en un plan, sobre otro plan y otro plan (es casi como una espía) y ahora nota que los poderes que tenía antes de alguna manera la distraían. Entonces, tengo un poco de remordimientos por no tener esos poderes (hablando de la ficción), pero es interesante porque te hace pensar en lo que significa tener un poder y es un poco la metáfora que desarrolla la serie”, contextualiza Rosamund Pike en una charla con EL TIEMPO.



Todo indica que esas cargas de fuerza, entrega y magia se equilibran en la nueva temporada que ya está disponible en la plataforma de Prime Video. El conflicto del bien y el mal se asoma con muchas texturas y traiciones, a la par con una producción un tanto más ambiciosa y un ritmo épico mejor estructurado, si se compara con la primera temporada.



Los que ya han visto la serie antes entienden el comentario acerca de la fragilidad de la protagonista y pueden inferir el desarrollo de nuevas fuerzas y nuevas generaciones de guerreros metiéndose de cabeza en la gran batalla.

Rand al’Thor tendrá que enfrentarse a algo muy malévolo en esta temporada. Foto: Prime Video

Al igual que los fanáticos, los devoradores de la saga literaria de Robert Jordan que dio vida a la serie y quienes se han sentido a gusto con la adaptación en el streaming. No es fácil convencer a un seguidor a muerte de este tipo de historias, pero La rueda del tiempo lo ha conseguido.



“Definitivamente he conocido a un nuevo tipo de fanático al adentrarme en este género con la serie, particularmente comprometido y enganchado con toda la historia, realmente apasionado con los libros y que se preocupa por la historia que podemos contar en la serie. Son maravillosos (algunos se pueden sentir decepcionados, eso es cierto), pero me ha sorprendido la variedad de personas que siguen la obra y esta serie en particular”, expone la actriz, que reconoce sentirse cómoda entre embrujos, batallas campales y sectas con una mística muy profunda.

“En realidad esta segunda temporada es más oscura (sí, en realidad lo es), porque en este mundo de la serie te puedes volver loco o convertirte en una bestia y siento que Ron trata de escapar de ese halo de maldad y lo consigue de cierta manera, pero eventualmente tendrá que enfrentarse a eso”, explica Josha Stradowski.



La producción es mucho más ambiciosa y entregada a la intriga y la fantasía. Foto: Prime Video

“No creo que simplemente La rueda del tiempo sea solo una historia acerca de la batalla del bien y el mal, el escritor Robert Jordan plantea algo más; en realidad pienso que en toda la trama se expone el hecho de que tenemos que encontrar un balance y que las sombras en el mundo o los pensamientos negativos no se pueden negar, creo que lo vital es eso”, opina Rosamund Pike.

Y agrega: “Desde la perspectiva del espectador se pueden generar muchas ideas o reflexiones, pero me parece que todo esto es hablar de una aventura y de un equilibrio”, un elemento muy complicado y que, de seguro, necesitará más temporadas para encontrar su polo a tierra.

ANDRÉS HOYOS VARGAS

