La revolución que no fue de RCN / El otro lado

Canal RCN anda en la mala y decidió re-inventarse bajo la idea de ‘Pégate a lo nuevo’. Sus ideas parecen bien intencionadas y con una propuesta renovadora. 'El desayuno' con Lalinde y Waldman; las noticias con Gurisatti y Nassar; un concurso llamado 'Mi familia baila mejor'; una serie gustosa 'La ley del corazón' y una narco-recargada 'La esquina del diablo'.



Gurisatti y Nassar, la mejor apuesta. La idea de que los que deciden la agenda informativa y tienen a cargo la línea editorial estén en pantalla dando la cara es la mejor decisión del canal.



Y lo es porque en la televisión actual los presentadores sobran y las pantallas son para los que tienen criterio y opinión.

Cuando se supone que el problema del canal es su línea informativa, se asume una postura pública valiente y se pone a Gurisatti y Nassar en pantalla, y eso es muy bueno.



En esta apuesta se evidencia la idea de que RCN asuma de frente su línea uribista y duquista, su defensa de los negocios Postobón y su pensar conservador. Y eso es muy bueno: dar la cara. Y mejor aún porque los dos son muy buenos presentadores.



'La ley del corazón 2'. En su primera temporada fue de lo mejor que marcó en el canal. Está muy bien hecha. Tiene grandes actores y excelente realización.



Las historias son contundentes porque reflejan los modos cotidianos de la justicia y todo se cuenta con una buena dosis de humor. Fácil de ver, gozosa de seguir.



'La esquina del diablo'. Una serie narco, pero no cualquiera, una recargada de violencia y acción, una donde lo narco es despiadado y la acción es el ingrediente narrativo. Una serie que pone el protagonismo en la policía y la maldad en el narco. Dura y fuerte.



'Mi familia baila mejor'. Un concurso como todos los que gustan en Colombia: música, baile y melodrama. Y la familia como eje emocional. Un concurso que cumple con la promesa de pasar un buen momento y relajarse.



'El desayuno'. Un programa de divertimento mañanero con nuevos rostros que refrescan la pantalla y dan una idea de renovación.



Todo parece bien para revolucionar el canal RCN. Solo que es más de lo mismo, no reinventa la marca, se cree que el problema es de productos cuando es de canal, de hacer otra televisión y en otro estilo.



Gurisatti y Nassar son el problema, no la solución. 'La ley del corazón' está bien pero ya la sabemos. 'La esquina del diablo' peca al poner a la policía de héroes y a los narcos de demonios. 'Mi familia baila mejor' tiene un jurado que no produce drama ni emoción. 'El desayuno' es el cambio de Jota Mario por la Jota Maria Waldman.La revolución de RCN no fue. Se fracasa porque se hace lo mismo, no propone una nueva marca. La idea es hacer otro canal.



ÓMAR RINCÓN

Crítico de televisión

orincon61@hotmail.com