'Es mi actor favorito': Joaquin Phoenix sobre Heath Ledger en los SAG

Joaquin Phoenix continúa su buena racha en la época de premios en Hollywood. Este domingo se quedó con la distinción a Mejor Actor en Papel Protagónico en los Premios SAG (Screen Actors Guild Awards, por sus siglas en inglés) entregado por el Sindicato de Actores.



Si bien la gran noticia fue la entrega de la estatuilla a Phoenix por su papel en 'Joker', el discurso del actor fue aplaudido por el auditorio y las redes sociales.

Con un toque de humor, Phoenix agradeció a cada uno de los nominados. El detalle de su intervención fue el reconocimiento personal a cada actor que superó en esa categoría.



Sobre Leonardo di Caprio (nominado por su papel en 'Once Upon a Time in Hollywood'), Phoenix resaltó que desde hace años es reconocido como uno de los mejores actores de la industria y así se ha mantenido.



"Me gustaría que no fueses tan comprometido con los personajes que interpretas", bromeó el 'Joker' cuando se refería a Christian Bale (nominado por 'Ford v Ferrari'.



Cuando le llegó el turno de reconocer a Adam Driver, Phoenix se refirió a las actuaciones tan 'profundas y conmovedoras' del protagonista de 'Historia de un Matrimonio'.



Phoenix finalizó el recorrido felicitando al joven Taron Egerton por su papel en 'Rocketman'. Además, admitió estar a la expectativa de lo que puede ofrecer este actor que ya se está haciendo un nombre en Hollywood.



Sin embargo, la parte más emotiva del discurso del ganador fue el final. Antes de despedirse, Phoenix dijo: "estoy parado sobre los hombros de mi actor favorito, Heath Ledger", concluyó.



Vea el conmovedor discurso aquí:

Joaquin Phoenix with a great acceptance speech honoring his fellow nominees 🙌 #sagawards @jokermovie pic.twitter.com/F1qEnJH3CS — TNT Drama (@tntdrama) January 20, 2020

Ledger interpretó al personaje del 'Guasón' en 2008, cuando fue el villano en la cinta 'Batman: El Caballero de la Noche' dirigida por Christopher Nolan. Con ese papel, Ledger sentó un precedente en el mundo de Hollywood y las películas de superhéroes que dio de qué hablar por el protagonismo de un buen villano en estas cintas.



Después de la muerte del actor, hubo varios intentos de recrear el éxito que tuvo aquel 'Guasón'. Jared Leto le dio vida al personaje en 'Escuadrón Suicida' que fue muy criticada en general. Joaquin Phoenix es el protagonista de 'Joker' en un papel que ha sido bien recibido por la crítica y que ha arrasado en los premios que, según dicen los expertos, son una predicción acertada de lo que pasará el próximo 9 de febrero en los Premios Óscar.

Tendencias EL TIEMPO