La Reina del Flow: el problema de salud que enfrentó Carolina Ramírez

La actriz Carolina Ramírez, quien interpreta al célebre personaje de Yeimi Montoya en las dos temporadas de 'La Reina del Flow', reveló varios detalles desconocidos de su vida, entre ellos un singular problema de salud.



Ocurrió durante una charla que Ramírez tuvo con el actor Jorge Enrique Abello, el célebre 'Don Armando' de 'Yo soy Betty, La Fea', en su espacio de entrevista que tiene en las redes.

'La reina del flow 2' es la continuación de esta historia del reguetón con Medellín como centro de la industria de la música urbana en la que Charly (Carlos Torres) ha sido ángel y demonio, rodeado, a su vez, de ángeles y demonios: entre los primeros, su mamá, Ligia (Adriana Arango) y su hija Vanessa (Mariana Garzón), y su tío Manín (Lucho Velasco), entre los segundos.



Y con ellos también actúa Ramírez, quien contó que durante el rodaje de la novela se dio cuenta que a su pelo le ocurrió algo.



(Lea además: Los infiernos de Charly Flow en la piel de Carlos Torres)



“Yo creo que hay un salto de continuidad para mí, el pelo. Porque el pelo en pandemia se me murió... Estaba en Santa Marta y creo que fue el calor lo que me lo terminó de acabar", recordó Ramírez.



Entonces, la actriz confesó que al regresar al rodaje, una vez las medidas de bioseguridad lo permitieron, se dio cuenta de que "tenía la mitad" de su pelo.



"Ya no aguantaba una decoloración más, entonces la diseñadora hizo lo posible por dejarme lo más parecida con extensiones y cosas, pero ya no tenía pelo. Era calvearme y ponerme una peluca”, confesó Carolina.

