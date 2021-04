'La reina del flow 2' muestra a Charly Cruz luchando con sus errores

Carlos Torres tuvo un tiempo para dejar de lado su personaje de Charly Cruz, de La reina del flow, hacciendo otros proyectos: Bolívar, Cien días para enamorarnos y Amar y vivir.

"Pero fue muy difícil, porque siempre teníamos entrevistas, eventos. Sin embargo, estar en otras producciones me ayudó muchísimo y fue sano y bueno, pues me permitió lllegar a la segunda temporada de La reina del flow retomando el personaje con energía. De hecho, si olvidamos un poco al Charly de atrás no importa, porque esta es una nueva historia, con cambios, con nuevas situaciones. La historia varia mucho en esta segunda temporada", dice el actor.



Esta serie, que se retoma este 26 de abril, a las 9 p. m., tiene a un Charly que en la cárcel muestra compañerismo. Han sido cuatro años preso que lo llevan a buscar el perdón personal y el de las personas a las que lastimó.



Sus hijos Vanesa y Erik (Juan Manuel Restrepo) no lo quieren ver y no lo visitan. Este último vive con su mamá, Yeimy Montoya (Carolina Ramírez) y Juancho, el esposo de esta (Andrés Sandoval).



En esta segunda temporada, Yeimy ya es una gran estrella del reguetón que canta con su hijo y hace parte de una gran empresa manejada por Juancho. Pero empiezan a ocurrir hechos raros en su vida: siente que la persiguen y hay amenazas. Algo está muy mal y debe luchar para que no se derrumbe su mundo.



Mientras, Charly sale de la cárcel y retoma su carrera, conviertiéndose en competencia de Yeimy y del hijo de ambos. Sin embargo, el pasado lo perseguirá.



Luego del éxito de la primera temporada de La reina del flow, que en el 2019 ganó el Emmy internacional a mejor telenovela, llega esta nueva etapa de la producción, que se lanza primero en Colombia y luego estará disponible en plataformas.



Entre los actores que participarán figuran Mariana Gómez, Luna Baxter, Adriana Arango, Marcelo dos Santos, Juan Palau y Diana Wiswell.