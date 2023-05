La reina Charlotte y su historia de amor con el rey George fue una serie derivada -un spin-off- de la exitosa serie Bridgerton. Ocurre antes de la exitosa historia, es decir, es una precuela que, a juicio de los fanáticos y expertos resulta ser perfecta y no solo colma las expectativas, sino que las supera.

La gente ya esperaba con ansias el desarrollo de este romance, en el que encuentran mensajes de empoderamiento femenino. Al frente está la exitosa Shonda Rhimes. Y el estreno, aún reciente pues se dio el 4 de mayo en la plataforma, tuvo un éxito rotundo. Al menos para la crítica que ya dio su veredicto en las diferentes plataformas de reseñas y calificación.



La reina Charlotte. una historia de Bridgerton obtuvo un 96 por ciento de aprobación -basadas en 18 reseñas- en Rotten Tomatoes a menos de un día de su salida al aire. Para tener un punto de comparación: la serie original tuvo un puntaje entre 87 % y 78 % en su primera y segunda entrega respectivamente.



La historia parte del compromiso matrimonial de la reina, de apenas 17 años, con el rey George III. A partir de ahí se empiezan a desarrollar los conflictos de amor y poder.

“Esta precuela del picante éxito de Shonda Rhimes es una lujosa y reflexiva expansión de la saga de Julia Quinn”, escribio Kristen Baldwin, de Entertainment Weekly.



Otra crítica, esta vez de Anne Brodie -reconocida experta en televisión- reza: “Dulce, fácil de digerir, uniforme y divertida de comer. El siglo XVII nunca fue tan dulce, las dificultades nunca demasiado exigentes, fáciles de superar, los altos más visuales que carnosos, sin bajos, como una mesa llena de postre espumoso”.



La crítica también destacó las “escenas de amor escandalosas” -en términos de Fred Topei, de UPI. Otros como Rob Owen, de Pittsburg Tribune, compararon la serie con la original resaltando lo predecible que era Bridgerton, en comparación con esta precuela.

REDACCIÓN DE CULTURA

