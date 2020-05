La televisión pública es más fascinante / El otro lado

En tiempos de La Cosa, la televisión pública mostró que tiene calidad y ofrece un menú diverso para alimentar las cabezas de los colombianos.



Telepacífico. ‘La tinta en la vida’, sobre ese personaje singular de la historia cultural y política colombiana llamado Gustavo Álvarez Gardeazábal. Él escribió un libro indispensable llamado ‘Cóndores no entierran todos los días’, luego se metió a la política y casi lo acaban, finalmente fue el oráculo al que acudían los políticos mientras jugaba con sus egos en ‘La luciérnaga’.



En este documental se le ve su genialidad como figura que pone en evidencia nuestra identidad nacional.

La ficción se llama ‘Irma’ y es la vida de una joven afropacífico que quiere ser boxeadora. Un drama entre un destino, ser boxeadora que hereda de su padre, y una ilusión de triunfar en la vida cuando todo está en contra. Una historia bella visualmente y con tumbao afro.



Canal Capital. ‘Krakatoa’, una serie infantil de animación en 3D. Ese nombre tan raro, ‘Krakatoa’, es porque es una banda musical conformada por un grupo de niños de Yapolis, la ciudad en la que nadie canta sus propias canciones, pues solo se escucha música pop producida por la máxima autoridad, el poderoso Paolo Yalsam, la cual genera un efecto hipnótico en los habitantes. Pero el rock y el poder de lo comunal los salvan. Lo chévere de esta serie es que 35 jóvenes colombianos, aprendices del Sena, animaron seis de los 13 capítulos de la serie. Sorpresa: se puede hacer animación a la colombiana.



Canal Trece. Una ficción llamada ‘Libertador’, una historia policiaca protagonizada por Enrique Carriazo. El motivo de fondo es la independencia de 1819. La acción trascurre hoy. En paisaje boyacense, la narración es lenta y sugestiva; después del primer capítulo se quiere más. La realización es tranquila, no se excede, acompaña y deja que la historia se cuente. Una televisión decente y con rigor.



‘Mal de tierra’, una ficción sobre los mitos y leyendas a la colombiana; 16 capítulos que cuentan desde la mirada urbanita de un grupo de jóvenes cómo la vida en los territorios es menos idílica de lo que imaginamos porque el campesino está siendo expulsado para darles las tierras a las multinacionales. Y la tierra se defiende con leyendas que meten miedo. Una apuesta interesante.



‘Plantas de poder’ es una serie documental que explora el mundo de plantas como el ajo, el maíz, el cacao, el yopo. Plantas que no son para molestar, que no son juego, son poder. Ese poder se cuenta desde las sabidurías de los pueblos indígenas. Un trabajo en forma clásica y respetuosa. Y la serie ‘El buen vivir’, con las imágenes más bellas y la sabiduría más profunda. ¡Es tiempo de escuchar!

¿Y Señal Colombia? 22 meses naranja, y nada de jugo. Les tocó desempacar Mi Señal, esa genial TV infantil que se hacía antes de que llegara el humo TIC y se olvidaran de la soberanía cultural.



