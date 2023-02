Camilo es el personaje de Emmanuel Restrepo en la serie La primera vez, de Netflix, dirigida por Dago García.

Interpreta allí a un joven tímido que se enamora de Eva, la única chica en un colegio masculino, de los años 70. La producción transporta al espectador a la Bogotá de la época con su forma de hablar y la problemática de los adolescentes que entonces no tenían redes sociales ni chats para manifestar sus emociones.



De estreno reciente, la serie ya es considerada un éxito y esto le ha dado un giro a la rutina del actor, quien afirmó que el papel le llegó de la nada ya que le hicieron casting fuera de tiempo, cuando preparaba una gira por el exterior.



"Tenía un viaje planeado a Europa para una gira de improvisación en esos días. Y sabía que ya habían hecho el casting -recordó-. En el último momento llegaron y me dijeron: 'Oye, te están buscando para este personaje'. Hice un casting virtual, en la misma semana dijeron que tenía call back, que es como un siguiente llamado. Fue un proceso muy rápido para un proyecto así. Porque uno está acostumbrado a que estos proyectos tengan procesos demasiado largos. Me tocó cancelar la gira que ya tenía, con tiquetes comprados".

Siguieron las grabaciones extenuantes: doce horas diarias, de lunes a sábado.



"No me imaginaba que esto iba a pasar -agregó el actor-. Hace poco conté que al principio me decía: 'Quiero protagonizar una serie', lo tenía en mente, pero no imaginé que sería tan rápido. Fue sorprendente, fue repentino y algo muy bello. Me dijeron: ganaste el casting y ya estaba teniendo ensayos con el equipo y me estaban enviando los capítulos, y tenía que leerlos 'para mañana'".

Sobre la preparación de su personaje, Emmanuel Restrepo afirma que tuvo que buscar mucho sobre la época en su familia, contar mucho con sus padres y familiares que vivieron su adolescencia en ese momento.

“Hicimos mucho trabajo de investigación, primero sobre todo con mi papá, yo le decía: 'Bueno pá, cuéntame, ¿cómo salían a rumbiar o cómo le caían a una chica? Y a medida que entramos a ensayos teníamos hasta un diccionario —que nos compartió el asistente de dirección—, que era como el diccionario de la época y cada tanto recurríamos a él para saber qué significaba o cómo se decía algo”, explicó el actor.



La serie ya tiene aprobada una segunda temporada.

