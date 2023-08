Hay pocos detalles públicos de la vida de Emma Reyes (1919-2003), artista plástica colombiana cuya obra se ha venido revalorando en décadas recientes. Por eso, llevar la historia de su vida a una serie de televisión requirió de mucha investigación (entre personas que la conocieron, testimonios de la propia artista, que algunas veces fueron contradictorios) y también de algo de ficción.

El resultado: una serie que lleva su nombre, al menos en la que fue su primera temporada, ambientada en los años 20 del siglo pasado, fue sorprendente en opinión de quienes la vieron y la premiaron.



La historia de la infancia de la artista; su madre, María, y su hermana, Helena, pasando por su llegada y escape de un convento no solo llamó la atención sobre una mujer cuyo nombre permaneció casi oculto y cuya obra hoy es considerada extraordinaria. También cautivó por calidad de la producción, que le valió los cuatro premios India Catalina obtenidos, incluido el de mejor telenovela, serie o miniserie.



Además, Catalina Gómez fue actriz revelación por su papel de Helena, y la producción se llevó los galardones a mejor dirección de arte y mejor fotografía.



La segunda temporada de Emma Reyes, pasa a los años 30 y 40, narra los hechos que siguen al escape del convento. La heroína, interpretada en su adolescencia por Valeria Emiliani, llega a Bogotá, donde aprende diferentes oficios, pero encuentra en la pintura su forma de expresión. En esta temporada la vemos transformarse en una mujer adulta, encarnada ahora por la actriz Laura Junco, que decide viajar por Latinoamérica.



A su paso por Argentina “conoce las posibilidades del óleo y del color”, describe el comunicado del estreno. Y en Montevideo encuentra el romance en el escultor colombiano que sería su pareja, con quien se traslada a Paraguay. Pero el arte la lleva de vuelta a Buenos Aires, donde se postula para una beca que marca un nuevo destino en París (Francia).

Valeria Emiliani y César Mora, en una escena de 'Emma Reyes'. Foto: Cortesía Señal Colombia

“Haber seguido los pasos de Emma Reyes ha sido el regalo más preciado que he tenido –expresó la actriz Laura Junco–. Con orgullo, puedo decir que el espectador de esta segunda temporada va a disfrutar de una Emma que no le tiene miedo a nada, que decide vivir con alma y piel y que escoge el arte como su camino de salvación”.



Toda esta historia se contará a lo largo de 13 capítulos, de 27 minutos. Se destaca que la producción, de RTVC Sistema de Medios Públicos y Quinto Color, realizó grabaciones fuera del país. Al respecto, Silvana Orlandelli, directora de Señal Colombia, afirmó:



“Viajar a Argentina y tener todo el equipo de producción rodando con las características de 1940 fue maravilloso, es un reto que no lo había asumido la televisión pública hasta el momento. Al tener esta capacidad, lo que estamos haciendo es abrir la posibilidad de tener coproductores internacionales que posicionen la televisión pública en el extranjero”.

Por lo mismo, esta temporada cuenta con dos episodios especiales. Uno, sobre el legado de las producciones históricas y de época de la televisión pública, y el otro, sobre las mujeres que participaron en esta producción, incluidas actrices, directoras de arte, de maquillaje y vestuario.

El reparto

Alejandra Borrero hace parte del elenco de 'Emma Reyes'. Foto: Cortesia Señal Colombia

El elenco que acompaña a Valeria Emiliani y a Laura Junco es de lujo. Participan Alejandra Borrero, en el papel de administradora de un burdel; Sebastián Eslava, que encarna a su primer novio; Juan Pablo Urrego, su primer esposo, Guillermo Botero, y César Mora es el sacerdote que ayuda a la joven Emma y Linda Baldrich, en el papel de Helena adulta.



“De Emma Reyes no se conoce mucho, hay pocas cosas escritas por ella y sobre ella –resaltó el guionista Alberto Quiroga–. Durante la investigación hablamos con gente que la conoció. Ana Salas, investigadora y documentalista, realizó una investigación muy rigurosa sobre Emma y este trabajo ha sido clave para entender y comprender su vida y su obra. Sin embargo, de la artista hay muchas historias contradictorias, incluso, contadas por ella misma, así que, aunque la serie trata de reconstruir su vida, es una serie de ficción”.

El esperado estreno de la segunda temporada será esta noche, a las 8 p. m., por Señal Colombia. Después de cada emisión, los episodios subirán a la plataforma RTVCPlay, donde también se puede ver la primera temporada, para quienes quieran ponerse al día en esta historia.



“Tras haber interpretado a Emma aprendí que no hay límites en la vida”, concluye Junco acerca de este protagónico.

LILIANA MARTÍNEZ POLO

REDACCIÓN DE CULTURA

@Lilangmartin