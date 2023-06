Hace algunas semanas se estrenó en las pantallas de cine de todo el mundo la tan esperada y anhelada película de ‘Rápidos y furiosos X’, un largometraje que cuenta con la actuación de Vin Diésel, Jason Momoa, Michelle Rodríguez, entre otras grandes estrellas de Hollywood.



La saga se ha convertido en una de las más aclamadas por los espectadores y amantes de los carros, la adrenalina, la acción y el suspenso; géneros que enmarcan las películas que han cautivado a propios y extraños durante más de dos décadas.

Otra aventura de vértigo promete esta nueva entrega. Foto: cortesía United International Pictures

Paul Walker y su importamncia en la saga

Sin duda alguna, uno de los sucesos que más tristeza generó en los fanáticos de la saga y en el mundo de Hollywood, fue la muerte del actor Paul Walker, quien protagonizó a ‘Brian O’Conner’ en varias películas de la franquicia.



El actor, de 40 años de edad, perdió la vida el 30 de noviembre del 2023, luego de sufrir un aparatoso accidente de tránsito cuando viajaba en su carro deportivo en California, Estados Unidos.



La pérdida de Paul Walker obligó al director de ‘Rápidos y furiosos’ y a toda la producción a redoblar los esfuerzos para terminar la séptima entrega que se estaba rodando en el momento del trágico suceso.

'Rápidos y Furiosos' Foto: Archivo EL TIEMPO

Una de las personas más afectadas por el fallecimiento del actor fue su amigo y colega Vin Diesel, quien le da vida a ‘Dominic Toretto’, el protagonista de la saga.



En repetidas ocasiones, el actor estadounidense ha dedicado palabras de cariño para su amigo, y le ha brindado varios homenajes en los diferentes estrenos de las películas de ‘Rápidos y furiosos’.



Sin embargo, en los últimos días se hizo viral una revelación que le hizo el propio Paul Walker a Vin Diesel en un aeropuerto de México, antes de que se estrenara la primera entrega de la saga en el año 2021.



“Estábamos en el aeropuerto en México, la película aún no había salido y estábamos con Paul sentados en el suelo, con nuestro equipaje al lado, de regreso a casa y recuerdo que se me acercó y me dijo: 'Observa como la gente camina sobre nuestras piernas, casi pisando nuestras maletas y sin prestarnos atención'. Y le respondí: '¿Por qué?'", reveló Diesel.



Pero el diálogo no terminó ahí y agregó: "Él me respondió 'porque cuando salga la película también se irá nuestro anonimato'”, afirmó el actor de 55 años en una entrevista.

Según las propias palabras de Diesel, la frase de Walker siempre la lleva en la memoria, ya que desde el lanzamiento de ‘Rápidos y furiosos’ su nombre saltó a la fama mundial y él se convirtió en uno de los actores más cotizados y taquilleros en el cine ciencia ficción y acción, tal como lo dijo su amigo y colega de grabaciones.

HAROLD YEPES

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

