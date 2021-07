‘La Policía News’ / El otro lado

El periodismo de seguridad está secuestrado... ¡secuestrado por la policía!” es la conclusión de la investigadora María Alejandra Rico en su tesis de grado de la maestría en periodismo de los Andes.

El problema no es de la crónica roja. Este es un relato necesario e imprescindible, ya que recupera las voces de los desposeídos, pobres y marginales.



Ese periodismo (si se hace con fuentes, datos, contexto, criterio y buen relato menos adjetivo) nos devela cómo somos como sociedad. Es ese otro relato al de los poderosos que es “el gran periodismo”.



El problema tampoco es de la Policía. Esta es una fuente imprescindible en la sociedad. El problema es del periodismo que convierte “su versión” y “su mirada” en el único relato. Y ahí es cuando el periodismo termina secuestrado por la policía. Se informa lo que la policía muestre en sus cámaras, lo que ellos dicen y siempre, activistamente, a su favor.



La prueba de este modo de informar está a la vista: Caracol Noticias informa como la policía muestre y diga, tanto que se puede llamar Noticiero Policía Nacional; cuando el estallido social, la versión fue la de la Policía, las agresiones solo venían de los ciudadanos y la policía era la victima; cuando hay un policía delincuente, es un problema del sujeto y no de la estructura de la institución; las campañas patrióticas son por defender a la policía.



La investigadora Rico concluye que “las versiones de la policía no solo no aportan a la comprensión de la criminalidad, sino que empobrecen y limitan profundamente los relatos”.

Y que siempre a uno como lector, oyente, espectador le queda la sensación de que “parece que agentes y comandantes saben mucho más de lo que están dispuestos a decir y solo les interesa dar cuenta de resultados en cifras y estadísticas”.



Así, el periodismo fracasa en su función de comprender, contextualizar y narrar la realidad. Y llegamos a que la criminalidad es un hecho que en su repetición carece de sentido. Este periodismo nos lleva a lo que Susana Rotker llamó “ciudadanías del miedo”.



Rico dice que “la policía es, sin duda, una fuente eficaz”. Pero que hay que buscar “otras fuentes” como lo son las “organizaciones y movimientos sociales, líderes locales, partidos de todo el espectro político, y los propios protagonistas (criminales y víctimas), quienes aparecen todavía muy poco en las historias”.

Rico concluye que lo paradójico es que este periodismo policial está “agonizando” porque la sociedad ha mutado, y ya lo policial no es la ley sino los feminismos, el medio ambiente, los saberes ancestrales y los ciudadanos. Y de eso no se dan cuenta ni la policía ni los medios.



Raro eso de que los periodistas que debemos leer la sociedad en sus momentos simbólicos y políticos no nos demos cuenta. Narramos para una sociedad que cada vez existe menos. Después nos preguntamos por qué nos va tan mal.



ÓMAR RINCÓN

Crítico de televisión

