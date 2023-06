El filántropo y empresario estadounidense dice que no se pierde esta serie que se encuentra en Netflix y cuyo tejido argumental habla de política, poder y corrupción.

En una entrevista reciente Bill Gates reconoció que desde le dio play a Borgen no pudo para de verla. Al punto de que decidió escribir acerca de ella en su blog Gates Note, deshaciéndose en elogios por mostrar un enfoque orgánico y realista de los desafíos que enfrentan los que deciden seguir una carrera política.

Borgen sigue a Birgitte Nyborg, quien se convierte en la primera mujer en ocupar el cargo de primera ministra de Dinamarca. “Estoy fascinado por cómo las coaliciones políticas se unen y permanecen juntas, y me encantó ver a la primera ministra, resolverlo todo”, señaló en una entrevista Bill Gates. “Es una líder de principios y talentosa que también es falible y, a veces, está equivocada”.



Como toda buena serie danesa, Borgen recrea también las tensiones emocionales de sus protagonistas, haciendo un recorrido por sus sentimientos y revelando fragilidades que van más allá del fuero político.



Tiene suspenso y hasta un poco de humor irónico.Además de esta producción, Bill Gates también recomendó dos libros: Tomorrow, and tomorrow, and tomorrow, de Gabrielle Zevin y que cuenta la amistad de dos amigos que se unen para crear videojuegos, gracias a su amor por Mario Bros. Sumado a Born in Blackness, de Howard W. French, un periodista de ascendencia africana que expone una visión diferente de la historia de su continente y desafía la narrativa occidental acerca de ese territorio.

