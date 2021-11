La polémica detrás de la nueva sexualidad de Supermán

Jonathan Kent, el hijo de Clark Kent y Luisa Lane, se hace llamar Jon, es gay y figura como un supermuchacho en los cómics desde hace seis años. Jon será la nueva imagen del Supermán del siglo XXI a partir de este mes, según anunció DC Comics, la reconocida y casi centenaria editorial de historietas de Estados Unidos, que es propietaria de los derechos del legendario hombre de acero.



Le puede interesar: Cali se vuelve escenario del encuentro más grande de los comics

El personaje original de la historieta ejerció como superhéroe heterosexual por 83 años, en los que fue un ícono de sucesivas generaciones de lectores de las revistas de historietas en el mundo entero.



Ahora, el nuevo Supermán, que ostenta el nombre de su abuelo terrestre (Jonathan Kent fue el padre putativo de Clark), además de homosexual, será ecologista y defensor de las causas sociales.



Tiene un novio de cabello fucsia, llamado Jay Nakamura, un periodista principiante y, aparentemente, de origen oriental, a juzgar por su apellido.



La actualización del perfil del superhéroe, que comienza este mes, era necesaria en un mundo complejo y cambiante en el que vivimos, según DC Comics.



En Supermán: hijo de Kal-EL, nombre de la nueva serie que se inició en julio pasado, Jon ya ha tenido misiones como combatir incendios forestales producidos por el cambio climático y frustrar un tiroteo en una escuela de bachillerato, y ha participado en protestas contra la deportación de refugiados.



(En otras noticias: Una jueza ordena el fin de la tutela legal de Britney Spears tras 13 años)



Kal-L, o Kal-EL, que en hebreo significa ‘la voz de Dios’, es el nombre de pila que se le dio en Kriptón al Supermán original de la historieta que crearon el escritor estadounidense Jerry Siegel y el dibujante canadiense Joe Shuster, en 1933.



Siegel y Shuster vendieron por 130 dólares su creación a la editorial Detective Comics Inc., hoy DC Comics, que lanzó al superhéroe en la serie de revistas Action Comics, en junio de 1938, y encontró, sin saberlo, una inagotable mina de oro.



El primer número de Supermán vendió 130.000 ejemplares, que subieron a 415.000 al año siguiente y luego sobrepasaron el millón, cuando Action Comics lanzó la primera edición mensual de la historieta ese mismo año.



Los descendientes de Siegel y Shuster aún siguen luchando legalmente por los que consideran sus derechos sobre la historieta. Pero al margen de las pugnas legales, DC Comics, la compañía dueña hoy de todos los derechos de Supermán y una de las empresas de la Warner Bros. Entertainment, tuvo que admitir que era necesario cambiar el perfil del superhéroe para que se adaptara a la realidad del presente siglo.



Dejarlo con el perfil que tenía, de salvador blanco, heterosexual, “nos pareció una ocasión desperdiciada”, le dijo Tom Taylor, quien escribe la serie, a The New York Times. El nuevo Supermán, dice, debe hacerse cargo de nuevas luchas, y de problemas de la vida actual, como una de las personas más poderosas del mundo.



DC Comics también ha lanzado a Batman, Robin, la Mujer Maravilla, Flash, Linterna Verde, Aquaman y a otros superhéroes del noveno arte, como son llamadas las historietas.



(Lea además: Margalida Castro y los verdaderos sótanos del infierno)

La definición de los personajes de las tiras cómicas obedece a estrategias comerciales, resultado de algún estudio de mercado FACEBOOK

TWITTER

Pero, para muchos, la homosexualidad del nuevo Supermán es lo que menos importa.

“La definición de los personajes de las tiras cómicas obedece a estrategias comerciales, resultado de algún estudio de mercado. Que Jon, Supermán, sea ecologista y simpatizante de los inmigrantes es producto de la época en que vivimos”, le dice a EL TIEMPO Iván Zuluaga Gómez, escritor y director de cine colombiano.



“Es apenas lógico e inevitable que sus historias toquen esos temas. Por lo demás, un personaje gay se asume hoy con naturalidad y su condición sexual no potencia su valor como científico, superhéroe o gente del común, a no ser que protagonice una comedia”, añade.



En la historieta, la homosexualidad de Jonathan comenzó a perfilarse en agosto pasado, cuando conoció a Jay Nakamura, a quien besará en la nueva serie de Supermán del siglo XXI que aparece este mes, anunció DC Comics.



En el cambio de perfil del superhéroe no es la primera vez que la homosexualidad se expresa o aparece en las historietas de Estados Unidos. Dos personajes de Marvel, la editorial de historietas estadounidense fundada en 1939, la vivieron primero en 1980, cuando dos hombres homosexuales trataron de violar a Bruce Banner, el alter ego de Hulk, un personaje de la franquicia Universo Cinematográfico de Marvel, y después, en 1992, cuando salió del armario Northstar, personaje mutante de ficción, creado por Chris Claremont (guion) y John Byrne (ilustración), en 1979.



En un editorial de la época, The New York Times consideró la salida del clóset de Northstar como “un indicador bienvenido del cambio social”, y predijo que “la cultura dominante hará las paces algún día con los estadounidenses homosexuales”.



Expertos afirman que llegar hasta el Supermán gay es una evolución significativa para una industria del cómic que se autocensuró después de la aparición del ensayo del psiquiatra Fredric Wertham, La seducción de los inocentes, en 1954, que consideró las historietas como una forma inferior de literatura que corrompía, y que vinculó su lectura con la delincuencia juvenil.



En una sección de su libro, Wertham describió a Batman y Robin como “el sueño de dos homosexuales que viven juntos”. El libro, por tanto, no solo inspiró audiencias en el Congreso de Estados Unidos, sino la creación de una comisión (Comics Code Authority) que reglamentó lo que se podía o no representar en las historietas.



Además: ¿Es un pájaro? ¿Un avión? No, es el nuevo Superman bisexual

El modelo estadounidense

Algunos han criticado el cambio del perfil de Supermán porque consideran que no aporta nada y sí destruye el espíritu original que sus creadores le imprimieron a la historieta. Otros lo han aplaudido porque estiman que es el modelo del superhéroe estadounidense más arquetípico y sobresaliente.



Cuando se lanzó, hace 83 años, este superhéroe personificaba al hombre perfecto, al “representante de unos valores que los estadounidenses consideran inherentes a su nación y a su bandera: “Verdad, justicia y estilo americano” (truth, justice and the american way) y, por lo tanto, capaz de inspirar a los cientos de miles de inmigrantes recién llegados a ese país.



Además, en sus primeros cómics, Supermán se encargaba de defender a los desprotegidos, “detener a banqueros avaros y a políticos corruptos, lo que también lo convertía en el guardián de la gente de bien”, afirma en un artículo sobre el significado de los superhéroes de ficción el periodista y editor Daniel Delgado.



(Le puede interesar: Gran subasta de la FundaciónA la Rueda Rueda)

Su condición sexual no potencia

su valor como científico, superhéroe o gente del común, a no ser que protagonice

una comedia FACEBOOK

TWITTER

El Supermán original fue, además, el superhéroe que salvó el maltrecho ánimo de un tercio de la población estadounidense, que subsistía por debajo del mínimo en alimentación, vivienda y vestido, después de la gran depresión de 1929. También, el que disparó la industria de los cómics y determinó su edad de oro hasta mediados los años 50 del siglo pasado, cuando llegó la televisión.



Como hoy en muchos lugares del planeta, la gente esperaba en los años 30 del siglo pasado el surgimiento de un héroe, pero no se sabía de dónde vendría, escribió Paul Levitz, guionista, editor y expresidente de DC Comics (2002-2009), y uno de los más venerados especialistas de la historia del cómic.



Pero Supermán llegó de la mano de Siegel y Shuster, con todo y hoja de vida: era nacido en el planeta Kryptón, fue bautizado como Kal-El, hijo de Jor-El, un científico, y de su esposa Lara Lor-Van, que lo enviaron a la Tierra para salvarlo, poco antes de que fuera destruido el planeta en que vivían.



Siga leyendo: Batman, ante todo, el perenne detective

La nave que lo trasportaba aterrizó en un campo estadounidense, donde comenzó su historia terrestre al ser rescatado por dos agricultores, Jonathan y Martha Kent, cerca de una ciudad ficticia llamada Smallville, y quienes, a su vez, lo bautizaron como Clark y aconsejaron, al descubrirse sus habilidades y fuerza sobrenatural, que las utilizara en beneficio de la humanidad.



“En esta época de vacío es necesario reactualizar los mitos que den un sentido a la vida… Supermán, en muchos sentidos, es el Prometeo moderno. Da a los humanos el sentido de justicia y seguridad que el Estado debe dar al ciudadano, según la historia original del cómic, además, permite al de clase media identificarse con Clark Kent porque sueña que también tendrá una vida secreta como superhéroe”, según el ensayo ‘Supermán, el supersímbolo del poder’, de Josefa Erreguerena, investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana de México.



Supermán fue una figura poderosa en los años 40 y 50 del siglo XX y, aunque no haya ido a la Segunda Guerra Mundial, el ejército estadounidense utilizó su imagen para pedir donaciones de sangre y vender bonos.



Los cómics, en general, se popularizaron desde mediados del siglo XIX “a través de breves tiras de viñetas que se publicaban en los periódicos o en las revistas y que solían girar en torno a una lección moral con la que se concluía. La buena recepción que tuvieron entre el público hizo que las historias se alargaran y empezaran a tomar forma de folletines, como si se tratara de los capítulos de una novela. Las lecciones morales estaban ahí, pero la trama cada vez tenía más peso”, dicen registros históricos sobre el tema.



Fue entonces cuando surgieron los cómics de aventuras, con temática del lejano oeste, y los de piratas.



Después aparecieron los superhéroes, especie de subcategoría que sufrió múltiples altibajos, pero que, finalmente, se consolidó como una de las más exitosas y populares.



Por eso, Zuluaga no duda en darle la bienvenida al nuevo Supermán: “Lo están planteando como un personaje de hoy. Su futuro depende solo de la innovación, dramaturgia y creatividad de las historias que protagonice, en un mundo ya plagado de superhéroes”.



GLORIA HELENA REY

PARA EL TIEMPO