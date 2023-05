“Ser hija, ser madre, ser perra. Volverse mujer”. Así describe la artista visual bogotana Carla Melo Gampert, su primer cortometraje profesional animado, en el cual prosigue su exploración alrededor del cuerpo y la feminidad, después de su tesis de grado, el también cortometraje de animación Por ahora un cuento, estrenado en su momento en el Festival de Annecy, el más importante del mundo en animación.

Ahora La Perra hará parte de la competencia oficial de cortometrajes, en su 76ª edición del Festival de Cine de Cannes. Escogida entre 4.288 cortometrajes postulados al prestigioso festival, La Perra es la única obra colombiana presente en la edición del festival, además de convertir a su directora en la primera mujer colombiana en hacer parte de la competencia oficial. A esto se suma que es la primera película profesional de animación nacional en Cannes, en toda la historia de la producción cinematográfica colombiana.



“Hacia esa misma época, empecé a desarrollarme y me sentía muy mal en mi cuerpo. Empecé a salir mucho en las noches y a tener novios, buscando una seguridad que no tenía en casa, una especie de aprobación a través de la mirada del otro… claramente, no la encontré. Me sentía cada vez más insegura, llena de culpa, con miedo y viviendo acosos que creía normales”, agrega Melo Gampert, hablando acerca de la culpa.

La producción explora temas relacionados con la sexualidad o la culpa. Foto: Evidencia Films

“Mi madre parecía ver con preocupación mi transformación en adolescente, en parte por crecer en un país como Colombia. Lo que me hacía dudar más de mí, sentía que mi cuerpo se volvía monstruoso, que yo era mala y que desear sexualmente estaba muy mal. Así nos culpábamos y lo vivíamos la mayoría de las mujeres con las que crecí en el colegio. Una culpa profunda, esa misma que nos condena a ser niñas tiernas y luego madres dedicadas o, de lo contrario, a que nos vean como perras”, recalca la realizadora.



La Perra dura un poco más de 14 minutos y fue pintada a mano, en tinta y acuarelas. Foto: Evidencia Films

La también curadora de muestras audiovisuales como Animación Porosa de la Cinemateca de Bogotá (2022), cuenta que el nombre de la producción cinematográfica viene de una perra que su madre le regaló cuando tenía 11 años, para ayudarla a sobrellevar la ruptura familiar por cuenta de la separación de sus padres, y que la acompañó hasta hace pocos años.



Producida por el director y productor Franco Lolli y su socia Capucine Mahé, La Perra, con un poco más de 14 minutos de duración y dibujada a mano, en tinta y acuarelas, marca, en solo diez años de actividad, la quinta participación de la casa productora colombiana Evidencia Films, en el Festival de Cannes y la segunda en la competencia oficial de cortometrajes, después de Madre de Simón Mesa Soto en 2016.

