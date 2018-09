Jennifer Montoya ahora madruga para ‘Café CNN’

Luego de cuatro meses de entrevistas, Jennifer Montoya llega a su nuevo trabajo: es parte del equipo de presentadores de Café CNN, el programa matutino del canal de televisión paga que tiene información y temas de estilo de vida.

Ya instalada en Miami, desde donde se emite Café CNN, la periodista pereirana, nacida el 31 de enero de 1985, cuenta: “Estoy muy contenta y agradecida con la vida, y sé que tengo sobre mis hombros una responsabilidad muy grande”.



Montoya está en Estados Unidos desde julio del año pasado, cuando fue contratada para presentar los informativos local y nacional del canal Estrella TV, con sede en Los Ángeles.



La periodista de la Universidad Católica de Pereira afirma: “desde el principio tuve claro que quería hacer televisión y trabajar en noticias”.

Al terminar su carrera hizo prácticas en el Canal RCN y, posteriormente, pasó a Cable Noticias. “Cuando llegamos no había ni siquiera computadores. Por eso fue un proyecto maravilloso: porque todos lo hicimos desde cero y nos apoyamos”, agrega.



Luego se fue a España, a hacer una maestría en Análisis Político, y a su regreso ingresó al Canal Caracol, “a cubrir noticias de Bogotá en la emisión de la mañana. Ahí tuve un gran jefe, que me enseñó mucho, Wilson Quimbay. Posteriormente, Juan Roberto Vargas, director de noticias, me llevó para la última emisión, y también trabajaba los fines de semana”, relata.



Ahora se abre camino en Estados Unidos, y recuerda el día que dejó Caracol para ir a trabajar en Los Ángeles: “Una de mis compañeras me animó y me dijo que siguiera abriéndoles el camino a los colombianos, y yo trato de hacerlo bien”.



Y todos los días, desde las 5 de la mañana, hora de Colombia, cumple esta meta.



CULTURA Y ENTRETENIMIENTO