La película que se consolidó como rival de 'La sociedad de la nieve' en los Oscar

En un giro cinematográfico esperado, 'La sociedad de la nieve', dirigida por Juan Antonio Bayona, se ha posicionado como uno de los films más aclamados de la temporada.



Este relato, basado en la trágica odisea de supervivencia de 1972 en los Andes, no solo ha capturado la atención del público mundial, sino que también ha logrado una nominación a los Premios Oscar 2024 en la categoría de Mejor película internacional.

La reacción de los protagonistas y los propios sobrevivientes de la tragedia, quienes hicieron apariciones en la película, no se hizo esperar tras conocerse la nominación.



(Lea más: Premios Goya 2024: estas fueron las películas y actores ganadores en cada categoría).



Frases como “¡Vamo’ arriba!”, “locura total” o “¡qué emoción!” reflejaron el sentimiento generalizado de alegría y orgullo por el reconocimiento a nivel internacional.

'La sociedad de la nieve' comparte categoría con destacadas producciones internacionales, incluyendo 'Io Capitano' de Italia, 'Perfect Days' de Japón, 'The Zone of Interest' del Reino Unido y 'Das Lehrerzimmer' de Alemania, conocida en inglés como 'The Teachers' Lounge'.



(Le recomendamos: La historia de 'Cuando acecha la maldad': la cinta más aterradora que hay en el cine).



Esta última, dirigida por Ilker Çatak y estrenada el 2 de febrero, ha emergido como una fuerte competidora, gracias a su trama inquietante y la actuación de un elenco liderado por Leonie Benesch y Eva Löbau.

¿De qué trata 'Sala de profesores'?

'Sala de profesores' (título en español de 'Das Lehrerzimmer') narra la historia de Carla Nowak, una docente enfrentada al misterio de una serie de robos en su nueva escuela.

Facebook Twitter Linkedin

Esta cinta está ganando fuerza. Foto: Sony Pictures Classics

La película no solo captura el drama personal de Carla, sino que también ofrece una crítica a las dinámicas sociales y educativas, lo que la convierte en un rival digno de 'La sociedad de la nieve' en la lucha por el Oscar.



(Lea también: ‘Vidas pasadas’: una historia de amor de renuncias y promesas).



Además de su nominación al Oscar, 'Sala de profesores' ha sido reconocida en otros certámenes importantes, incluyendo los Premios Goya como Mejor película europea, los Satellite Awards y, por supuesto, en la misma categoría de los Oscars, donde competirá directamente con la producción argentina el próximo 10 de marzo.



El reconocimiento de estas películas resalta no solo la diversidad y calidad del cine internacional, sino también la capacidad del séptimo arte para explorar y reflexionar sobre las complejidades humanas y sociales.



Con el mundo del cine esperando con anticipación, la ceremonia de los Premios Oscar promete ser un escenario de triunfos emocionantes y posiblemente históricos para el cine latinoamericano.

Más noticias

*Este contenido fue reescrito con la asistencia de una inteligencia artificial basada en información de La Nación y contó con la revisión de una periodista y un editor.