La película que dirigió Chris Evans y poco se conoce

Conocido en la industria cinematográfica por ser el eterno intérprete de Capitán América de Marvel, el actor Chris Evans dejó ver otra de sus pasiones: la del cine romántico.



A muchos les resultará extraño verlo en algo diferente a su ídolo de Marvel, pero en la faceta de director Evans experimentó en la cinta fue en The Falcon and The Winter Soldier.

"Quizás los seguidores de Evans no lo recuerden, pero en 2015 dirigió un drama romántico llamado Before we Go (Antes de que te vayas), película que también protagonizó interpretando a Nick Vaughan", recuerda el portal Spoiler.com.



El medio especializado cuenta que en su debut como director, Evanas aborda la historia de "una joven llamada Brooke (Alice Eve), quien está casada con un hombre de Boston y a quien desea recibir en su hogar antes de que él llegue del trabajo. Sin embargo, ella se encuentra en Nueva York, ciudad donde no solo pierde el último tren con destino a su hogar, sino también donde le roban sus pertenencias y queda a la deriva".



En la Gran Manzana, "Brooke también conoce a Nick Vaughan (Chris Evans), un músico que llega a Nueva York para ver al amor de su vida". Y ocurrirá lo inevitable: de una buena amistad surgirá algo más.

Chris Evans Chris Evans The Falcon and The Winter Soldier Foto: Archivo particular

