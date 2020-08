¿Pagaría cien mil pesos por ver una película en una plataforma?

La nueva versión de la película de Disney ‘Mulan’ estaba lista para ser uno de los estrenos más importantes del verano, pero la pandemia fue retrasando su llegada a los cines y los ejecutivos del estudio estaban muy nerviosos al recordar que la inversión fue cercana a los 300 millones de dólares.

Mientras las salas de cine permanecían cerrados y la fecha se iba corriendo cada vez más, al final el estudio decidió estrenarla en su plataforma Disney+ el próximo 4 de septiembre, pero acceder a este filme tendrá un costo adicional de 30 dólares, frente a a la mensualidad que se paga por tener ese servicio.

La cinta animada de 'Mulán' se estrenó en 1998. Foto: Walt Disney Feature Animation

Si lo lleváramos a nuestra realidad, eso significa que ver la película tendría un costo de unos 113 mil pesos.



Por ahora Disney+ no está disponible en Latinoamérica, posiblemente llegaría en noviembre de este año, pero es interesante el giro que dio esta producción, ya que podría marcar el camino de los filmes que que no han podido explotar su potencial en las taquillas de los cines.



(Le puede interesar: Peacock arrebata a HBO Max los derechos de 'streaming' de Harry Potter)



A pesar de que algunos fanáticos han protestado por el alto precio de la película en la plataforma, Mulán podría ser un ejemplo de éxito, pero se arriesga también a no cubrir sus gastos de producción en ese nuevo espacio de emisión.



(También puede leer: Los presidentes en el cine, en las buenas y en las malas

Mulán se enfoca en una joven china que decide entrar al ejército para defender el imperio, haciéndose pasar por un soldado y enfrentando todos los retos y exigencias de su nuevo rol.



La trama es más cercana al cine épico y contiene un mensaje de empoderamiento femenino muy sólido, pero no está signada por el tono de película musical que si tuvo la producción original.



CULTURA

@CulturaET