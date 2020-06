'Amores perros': 20 años de abrir fronteras al cine latinoamericano

Analistas del cine latinoamericano coinciden en que hay un antes y un después de Amores perros. La contundencia de la historia que transcurre en las entrañas de Ciudad de México, un ensamble actoral excepcional y lo que significó para sus creadores forman parte de la historia del séptimo arte del continente.



Antes de mayo del 2000, el mexicano Alejando González Iñárritu era un ilustre desconocido en la escena cinematográfica internacional. Después de rodar dos cortometrajes, y de abandonar su carrera como locutor y publicista, su primer largometraje fue su debut con honores al otro lado del mundo, cuando Amores perros participó en la Semana de la crítica, sección paralela del Festival de cine de Cannes, y después fue postulada al Óscar, como mejor película en habla no inglesa.

“Ha sido el proyecto más importante de cine latinoamericano en los últimos 20 años, en ese tiempo no ha vuelto a haber una película igualmente redonda. Me refiero redonda a un nivel de excelencia en todos sus departamentos, por eso sigue viva” aseguró, en el diario Milenio, la actriz y cantante Vanessa Bauche que formó parte del elenco del filme, que incluyó a reconocidos intérpretes como Adriana Barraza y Emilio Echevarría y descubrió talentos como el novel Gael García Bernal.



Pero el de González Iñárritu no fue un logro en solitario. El director llevó a escena la tremenda historia que el escritor Guillermo Arriaga había plasmado en el papel: tres historias –la del Chivo, Octavio y Valeria– se cuentan de forma paralela hasta que se cruzan en un fatídico accidente. Sería la primera colaboración entre el realizador y el novelista y guionista, que se consolidó en 21 gramos (2003) y se cerró definitivamente con Babel (2006).



A ellos se sumó un equipo creativo que incluyó a Rodrigo Prieto, como director de fotografía, y el argentino Gustavo Santaolalla, que se encargó de la música original de película.



Para Carlos Hidalgo, asistente de dirección, “Amores perros es una historia que no pudo haberse filmado en otro lado. Es muy chilanga (como se les llama a los originarios de Ciudad de México), es una historia donde todos los personajes tienen que ver con la urbe, con la idiosincrasia mexicana, que habla del caos, del dolor”, como lo expuso en la publicación Chilangos.



Muchos consideran que la nueva ola del cine latinoamericano empezó hace 20 años con Amores perros. Un movimiento en el que encajan talentos como los también mexicanos Guillermo del Toro, Amat Escalante, Carlos Reygadas, y Alfonso Cuarón; la peruana Claudia Llosa, el colombiano Ciro Guerra; el chileno Pablo Larraín, y los argentinos Lucrecia Martel y Pablo Trapero.

Un choque, tres vidas

El clímax de la película sucede cuando las historias se chocan, literalmente, en una concurrida esquina de la zona de Condesa, una de las más famosas y exclusivas de Ciudad de México. La escena representó un reto para la producción, además de ser en ese momento algo inusual en la cinematografía mexicana.



Alejandro Vásquez, coordinador de efectos especiales, recuerda en la publicación Chilangos que “había muchos extras, muchas calles cerradas, había cámaras en los edificios, en las esquinas, era algo que no era normal en una película de acá”.



El clima no les ayudó. El asistente de dirección recuerda que minutos antes de dar el claquetazo para iniciar la acción, empezó a llover y debieron hacer un ensayo más antes de filmar. “El productor sudaba, Alejandro hacía corajes. Era una escena muy cara, entonces estábamos muy nerviosos”, cuenta.

“El choque lo vemos desde cada una de las tres historias, entonces cada una de éstas tenía un look distinto y representaba un trabajo fotográfico diferente –acota el cinefotógrafo Rodrigo Prieto desde Los Ángeles, en una entrevista con Excelsior–.

Filmamos esa escena con nueve cámaras y ya al atardecer. Estábamos perdiendo la luz y fue un momento muy tenso. Fue casi un milagro que lográramos esa escena. Fue un momento muy catártico, pues hubo un momento en que pensamos que habíamos fracasado. Teníamos que sacar esa secuencia en una sola toma porque no había forma de hacerla más veces”.



Precedida por su éxito en Cannes, Amores perros tuvo una premiere con 3.000 invitados en el teatro Metropolitan del centro histórico de Ciudad de México. “Es un parteaguas en el cine mexicano”, recordó la actriz Adriana Barraza.



“Le comenté a Alejandro: ‘Oye, está muy violenta. ¿No tienes miedo que la gente se salga (de las salas)?’. Y me dijo: ‘No. Era lo que yo quería contar’. Yo nunca había visto algo así en el cine mexicano, es una película que estaba muy fuera de los parámetros”, agregó en una charla con el diario Milenio.

Goya Toledo interpreta a Valeria, una bella modelo a quien un accidente le cambia la vida. Foto: Archivo EL TIEMPO

Lo que sucedería después con González Iñárritu, ya es historia. Su rutilante carrera acumula hasta el momento cinco premios Óscar como director y productor, entre otros galardones, además del reconocimiento en todas las latitudes por obras como Birdman, Biutiful y El renacido.

