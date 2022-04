¿Te gusta el heavy metal?, le pregunta Kevin, un adolescente flaco, de gafas y tímido, a Emily, una chica que odia tocar en la banda de guerra de su escuela y que se desahoga sacando algunas notas de un viejo violonchelo.

Ella sonríe y le responde con otra pregunta ¿Al estilo Rock of Ages? –haciendo referencia a una canción ochentera de Def Leppard–. Pero Kevin le dice que no y aclara que es más a un estilo post-death-doom metal, algo más extremo. Luego le entrega una hoja con una partitura de una canción titulada Machinery of Torment (Maquinaria de Tormento) y Emily la toca en dos segundos. Ella también puede amar el rock pesado.

Kevin y Hunter entablan una amistad enfocada en su amor por elrock pesado. Foto: Netflix

Esa podría ser la escena que mejor describe el alma de Metal Lords, la película de Netflix que se estrena hoy, acerca de un grupo de jóvenes que no encajan, que tienen problemas para comunicarse, que encuentran tristemente la estabilidad emocional en algunas drogas psiquiátricas.



Pero a la vez viven y mueren por el gemido de una guitarra eléctrica y algunas historias que parecen sacadas de las profundidades del infierno.



Puede leer: Así es la película colombiana que sedujo a Iron Maiden.

No son los años ochenta, cuando el rock duro gobernaba entre aquellos rebeldes apartados de lo típico. En el mundo de Kevin y de Emily las fiestas juveniles se amenizan con Ed Sheeran, es el presente y el escenario de esta historia que fue pensada y escrita por D.B. Weiss, uno de los artífices (junto a David Benioff) de la exitosa serie Game of Thrones.



Un giro brutal de aquellas tierras con brujas, dragones y reyes, que apuesta por el típico escenario escolar adolescente con guerreros, pero armados con guitarras y camisetas de la mítica agrupación Celtic Frost, unos chicos que solo están tratando de encontrar su lugar en el mundo.



El rock y luego el trono

Hay un gran sentido de lo autobiográfico en esta historia sencilla, divertida y tiernamente roquera, que D. B. Weiss confesó haber esbozado mucho antes de hacerse cargo de los guiones de Game of Thrones.

En su juventud él no soñaba con contar historias de dragones, familias incestuosas buscando poder entre reinos ardiendo y, posiblemente, no habría leído a George R. R. Martin (el creador del universo literario de ese juego de tronos); Weiss tenía la cabeza metida entre los acordes brutales de la guitarra de Pantera o los sorprendentes cambios de ritmo que entregaba Metallica en sus primeros discos. También deambulaba en los corredores de su escuela con una camiseta negra de Anthrax (en realidad tal vez un tanto gris de tanto ponérsela). Ya era hora de revivir y compartir algo de esas experiencias.

“Mi vida fue bastante feliz y sin incidentes importantes, lo que no hace que sea una inspiración para una gran narrativa. Pero vuelvo atrás y recuerdo que era un gran hijo de la música. Todavía soy un niño entregado a esta música. Toqué en una banda en la escuela secundaria, y cuando haces eso, hay una discrepancia cómica entre qué tan importante te parece lo que estás haciendo y qué tan importante le parece a alguien fuera de ti, en realidad no es importante en absoluto”, bromeó D. B Weiss en una charla a la que tuvo acceso EL TIEMPO.

“Como en la película, tuve la experiencia de estar en una banda con mis amigos y luego unirme a otra cuando perdieron a su guitarrista. Así que comencé a tocar, pero su mundo era un poco diferente al mío, y esa experiencia fue el núcleo central de la historia de esta película. Es casi pura ficción, pero extraída libremente de mi vida”, reconoció.

Metal Lords sigue la amistad de Kevin y Hunter, el segundo, aún más radical en su amor por la música. Ambos quieren ganar una batalla de bandas y reivindicar a esa ‘música del diablo’ que parece un anacrónico recuerdo de otras infancias. Pasan por las duras y las maduras tratando de conseguir a un bajista. A Hunter le suena seguir como dúo, pero Kevin no deja de pensar en el violonchelo.



David Benioff y D.B. Weiss (derecha) crearon la serie Game of Thrones. Foto: Reuters

“Realmente escribí la primera versión del guion verdadero a principios de 2000 y conocí al productor Greg Shapiro, a través de David Benioff (hay que decir que es otro fanático del metal). Pero cuando David y yo comenzamos a trabajar en Game of Thrones, alrededor del 2006, supuse que el plan era: si la serie se derrumbaba iría y haría mi película de metal con Greg”.



“Trece años después, estaba hablando con Greg y me dijo: ‘Hagamos Metal Lords’. Shapiro había ganado un premio Óscar por la película The Hurt Locker y había producido Zero Dark Thirty y una saga de comedias inspiradas en dos amigos, Harold y Kumar”, recordó el guionista.

Emily y Kevin se unen por un sueño roquero que sobrepasa sus problemas personales. Foto: Netflix

“Ganaste un premio de la Academia, no tienes que hacer una película de metaleros”, le dijo en una ocasión Weiss a Shapiro, pero él adoró la historia de amistad, rock y amor juvenil que se vislumbraba en esta aventura, que suma algunos pequeños acordes de drama.



Kevin es frágil, Hunter revela la tristeza de una relación conflictiva con su padre y Emily lidia con algunos problemas de índole mental.

“Obviamente, los problemas de Emily son diferentes, pero en ambos casos, quería que esos problemas estuvieran ahí y se sintieran reales, pero que no ahogaran la película. Todos hemos conocido a personas que tienen muchas cosas con las que lidiar, ya sean tragedias personales o cualquier otra cosa. Pero muchos de ellos no dejaron que eso definiera su vida. Así que luché para que esos problemas no afectaran la identidad del filme”, recalca.

Realmente, siempre un poco de metal puede salvar el día.



Metal Lords le va a gustar al metalero que ama la nostalgia y a la audiencia que adora ver redenciones sencillas. Es un homenaje al género. Pero Metal Lords no es la nueva School of Rock (película de culto en la que niños descubren, de la mano de un maestro, interpretado por Jack Black, las bondades del rock and roll), ni es un chiste de una etapa de la vida. “Es para los roqueros, pero busca que otros se interesen en lo que experimentan estos chicos y su viaje personal”.



Y no sobra decir que la canción Machinery of Torment fue desarrollada por Tom Morello, de Rage Against the Machine, y algunos solos que se oyen y se ven en la película fueron creados por Steve Vai, uno de los guitarristas más grandes del metal. “Es una música que nunca vas a dejar”, finaliza Weiss, que sigue guardando como un tesoro sus camisetas de Slayer y Anthrax.

Cultura

@CulturaET