Al parece, la crítica no fue muy benéfica con la nueva entrega del clásico del terror 'Jeepers Creepers'. Recordemos que su entrega más reciente se titula 'Jeepers Creepers el renacer'.

Jeepers Creepers es una película de horror dirigida por Victor Salva que se estreno el 26 de septiembre de 2017. La historia la desarrolla Gaylen Brandon (Meg Foster) una excéntrica y dotada Médium que lidera una tropa de sargentos, entre ellos Dan Tashtego (Stan Shaw ) y el Sgt Davis Tubbs (Brandon Smith ) con el fin de detener a la temible criatura. The Creeper, una misteriosa criatura de la que se desconocen sus oscuros orígenes.



Pues bien, la cinta ha tenido una nueva entrega que al parecer no ha sido la más afortunada, a juzgar por la crítica, como lo reseña el portal 'moviementarios.com'.



Víctor Salva, autor también de ‘Powder’ y director de la trilogía original, coge el relevo "sin absolutamente ninguna aportación". El portal anota que la nueva enterga ni siquiera está rodada en USA sino que estamos en tierras británicas rodeados del acento de los yankees sureños.



"Se cumplen veintidós años, se supone que el año que viene volvería el Creeper, ni en eso ha atinado esta nueva película. La cuarta parte de la franquicia sigue el patrón de ‘Halloween’ y sobre todo de ‘Scream’. La figura del Creeper forma parte de la cultura popular en esta película y se le rinde culto con un festival macabro tipo Halloween. La trilogía original de Salva se considera parte del imaginario colectivo que rodea a los nuevos protagonistas y coexisten como películas dentro de la película. Es una recuela que no hacía falta que se hubiese filmado", anotan.



Y rematan con esta perla: "Timo Vuorensola hace honor al significado de su nombre en español y esta nueva entrega resulta todo un timo, un fiasco, algo innecesario en lo que gastar el dinero. Está repleta de malas interpretaciones, de horribles cromas y de una sangre que o bien es digital o bien parece comprada en una tienda de disfraces. La calidad me ha recordado a la de las intros de Voltage Pictures o la Blumhouse. Está hecho todo como a partir de material extraído de bancos de imágenes gratuitos, como si fuese un baratucho videoclip del grupo de heavy metal de mi barrio. A estas alturas ha recaudado ya casi seis millones de dólares a nivel mundial y creo que será para ellos como darse con un canto en los dientes. Encima tiene el descaro de dejar un final abierto, que aunque resulta un cambio o aportación a la saga, no nos anima a ver otra entrega más".