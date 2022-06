El biopic musical "Elvis" arrasó en la taquilla estadounidense el pasado fin de semana recaudando 31,1 millones de dólares, por delante inclusive de la película "Top Gun: Maverick", que se embolsó 29,6 millones, según el portal estadístico especializado en cine Box Office Mojo.



En su estreno, la cinta sobre 'El Rey del Rock' consiguió batir al filme protagonizado por Tom Cruise, que estuvo a punto de alcanzar, por quinto fin de semana consecutivo, mantenerse en el primer puesto de ventada de entradas en los cines de Estados Unidos.

Por detrás se situó el thriller con tintes de terror "The Black Phone" (Blumhouse, propiedad de Universal), que registró 23,3 millones de dólares recaudados.



Son buenas noticias para los expertos en Hollywood, que llevan semanas vaticinando una "vuelta a la normalidad" en los volúmenes de facturación de la industria previos a la covid-19.



En esa línea, "Elvis" ya ha conseguido en tan solo un fin de semana ingresar aproximadamente un tercio de lo que le costó a Warner Bros. producir esta película con Austin Butler de protagonista, Tom Hanks en el reparto y Baz Luhrmann como director.



Un lanzamiento prometedor para un drama que, antes de su estreno, se antojaba una película de culto para grandes apasionados de la figura de Elvis Presley.



Mención aparte merece "Top Gun: Maverick" (Paramount Pictures) que no para de acumular récords: llegó a la cifra de 520,8 millones en la taquilla nacional (EE.UU.) y alcanzó el hito de superar los mil millones a nivel mundial.



Se trata de la segunda película que lo consigue tras la pandemia junto al exitoso "Spider Man: No Way Home" (Sony), que casi duplica esta marca con 1.900 millones de dólares recaudados.



EFE