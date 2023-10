'40 días perdidos en la selva', la cinta que cuenta 'milagro' de los 4 niños rescatados

Una de las noticias más grandes de este 2023 en Colombia es el rescate de cuatro niños indígenas que estuvieron perdidos durante 40 días en las selvas del Guaviare, tras sobrevivir a un accidente aéreo en el que murió su madre.



Cuando los niños fueron rescatados, el 9 de junio pasado, muchos dijeron que este hecho extraordinario sería contado a través de libros o películas. Pues la historia de los hermanitos indígenas llegará la pantalla grande a través de una cinta dirigida por el afamado cineasta Gustavo Nieto Roa.



El reconocido director colombiano de cine está próximo a lanzar la película ‘40 días perdidos en la selva’.



En una entrevista con la W radio, Nieto contó detalles del filme. “Toda mi vida he estado siempre a la expectativa de encontrar temas, de encontrar hechos que generen interés masivo como para hacer una película y tan pronto escuché la noticia de que había cuatro niños perdidos en la selva, inmediatamente dije ‘aquí hay una película’”, afirmó el director.

El cineasta señaló que la película “es toda ficcionada, porque lo único que sabíamos es que la avioneta cayó y los niños quedaron ilesos, que el piloto y la madre murieron y que fueron buscados durante 40 días”.



Nieto reveló que fue hasta la selva del Guaviare cuando los niños aún estaban desaparecidos. “Nosotros no sabíamos en dónde estaban, cómo llegar a las fuentes, pero con mi productora y guionista nos pusimos en la tarea de averiguar, y nosotros mismos nos fuimos al Guaviare, al Caquetá, llegamos a Leticia a averiguar en dónde estaban los niños o cómo había sido el rescate y nadie nos daba razón”, manifestó.

El director de cine Gustavo Nieto. Foto: Foto de allegados a Gustavo Nieto

Al ponderar el significado del hallazgo con vida de los niños, Nieto expresó que 'él no habría sobrevivido un solo día en la selva'. "Nos pusimos en el papel de los niños, nos metimos en la selva y nos dimos cuenta de que nosotros no hubiéramos podido sobrevivir un solo día: un sol impresionarte, aguas torrenciales que aparecían en cualquier momento. Nos fuimos a las comunidades indígenas”.



Nieto y sus compañeras decidieron regresar a Bogotá y ese día encontraron a los niños. "Nos acercamos al aeropuerto cuando los iban a traer, pero no fue posible tener acceso a ellos, estaban muy custodiados”, rememoró el cineasta.

Fernando Umaña Mejía

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

