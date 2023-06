Queda un poco más de un mes para que los amantes de 'Barbie' y su mundo de ensueño estén disponibles en las salas de cine el próximo 21 de julio.



La cinta dirigida por Greta Gerwig, ha dado de qué hablar no solo por sus personajes, sino también por la producción que ha tenido detrás. Tan solo la participación de artistas como Dua Lipa, Nicki Minaj, Karol G y Dominik Fike, para el 'soundtrack' ya es un acierto digno de estrellas.

Ahora, sale a la luz el desarrollo del diseño del set con una pequeña particularidad, y es que se emocionaron tanto con el rosa que terminaron acabando con el 'stock' a nivel mundial.



De acuerdo con la jefe de diseño Sarah Greenwood, y la decoradora Katie Spencer, la casa en especial debía develar la esencia de la muñeca de Mattel, y cómo no, su color insignia.



"Me esforcé por hacer que Barbie fuera real a través de este universo irreal, que el mundo se quedó sin rosa", dijo Greenwood en entrevista para la revista 'Architecture Digital'.



Y es que la espaciosa vivienda, que no tiene paredes, tiene todo en ese color. Desde los armarios, el tobogán que hace de escalera, el borde de la piscina, el carro, su ropa, los sofás, y todo lo que sucede a su alrededor tiene esa tonalidad.



“Mantener la 'infancia' era primordial, quería que los rosas fueran muy brillantes y que todo fuera casi demasiado, no quería olvidar lo que me hizo amar a Barbie cuando era niña”, señaló la Greta Gerwig para el medio citado anteriormente.

El tono fue distribuido por la compañía de pintura Rosco, acostumbrada a participar en la industria del cine, que según su vicepresidenta global, Lauren Proud, tuvo que sortear los inconvenientes de producción del material para el rodaje.



“Usaron tanta pintura como nosotros, hubo escasez y luego les dimos todo lo que pudimos, nos dejaron sin pintura”, expresó Proud al diario ‘Los Angeles Times’.



A causa de la pandemia y la fuertes nevadas que sacudieron al estado de Texas en 2021, la compañía enfrentó una insuficiencia de elementos para hacer la pintura.



El rodaje, la pandemia y el clima provocaron que el ‘stock’ del rosa en esta marca se acabara por completo.

