Colombiana 'Los conductos', premio a mejor ópera prima de la Berlinale

La película colombiana Los conductos, dirigida por Camilo Restrepo, ganó el premio a la mejor ópera prima de la 70 edición de la Berlinale.



A su turno, la cinta iraní There is no Evil, de Mohammad Rasoulof, se alzó con el Oso de Oro, el máximo galardón del festival internacional de cine alemán.

Entre tanto, la producción estadounidense Never Rarely Sometimes Always, de Elizza Hittman, es el ganador del Oso de Plata, Premio Especial del Jurado de la Berlinale.



La directora alemana Paula Beer fue la ganadora del Oso de Plata a la mejor actriz por su trabajo en el filme Undine, de Christian Petzold, mientras que la película rusa Dau/Natasha, de Ilya Khrzhanovsky y Jekaterina Oertel, fue la ganadora del Oso de Plata a la contribución artística de la Berlinale.



EFE