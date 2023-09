Lanzando besos, picando el ojo y caminando entre destellos de cámaras y gritos Cassandro parece un modelo comiéndose una pasarela. Tiene una risa de satisfacción o, mejor, de emoción desbordada mientras se mueve de manera delicada con una especie de trusa pegada al cuerpo. No está desfilando por alguna colección de verano o de diseño, sino que camina a un ring dispuesto a quebrar algunos huesos.

En su recorrido lo aplauden, le gritan insultos y lo llaman puto. Su audiencia lo ama, lo odia, pero sigue extasiado el recorrido del peleador gay más famoso de la lucha libre.

La escena de este universo de llaves, golpes, saltos, sangre y pelea es el espectacular fondo de la película Cassandro, que se estrena el 22 de septiembre en Prime Video y en la que Gael García Bernal, asume el reto de convertirse en Saúl Armendáriz, un guerrero en este deporte/entretenimiento en el que la comunidad LGTBI tuvo su espacio (los denominaban los ‘Exóticos’).

Casandro es una bestia en el ring y un hombre que lucha contra los prejuicios en la vida diaria.

El personaje decidió fulminar la idea de que se trataba de un grupo de deportistas en una escala menor en este mundo de masculinidad y machismo.

No es Rocky, ni se trata de una copia más sencilla de la película ganadora del Óscar El luchador (con Mickey Rourke) aunque si comparte la idea de revelar el drama de una persona que está fuera del canon social, un outsider. En realidad Cassandro está tratando de encontrarse en el mundo.

Gael García Bernal logra uno de los papeles más impactantes de su carrera. Foto: Prime Video

Vive con su madre en el Paso, Texas, no quiere ser solo un saco en el que explotan insultos o moretones de peleas casi a muerte que no parecen tener futuro en la lucha libre, lo que quiere ser una estrella, pero el recorrido hasta ese brillo no es tan épico como el de otros héroes de la gran pantalla.

Tiene traumas, vicios y la ausencia de un padre que no parece estar cómodo con su homosexualidad.



Gael García Bernal logra uno de sus papeles más interesantes al tratar de mantener el equilibrio entre la historia de este luchador de fantasía y su complicada vida emocional. No es exagerado en las formas y consigue ser muy poderoso en las luchas, a pesar de verse muy pequeño al enfrentar a esas moles heterosexuales que sufren ante los movimientos amanerados y divertidos que regala Cassandro al espectáculo y descubren a una bestia en el ring.



Aunque ahora en la película se ha hecho viral una escena de un beso entre el Cassandro de Gael y el cantante Bad Bunny, quien tiene un pequeño papel en la cinta, que concuerda con la poca capacidad actoral de la estrella mundial de la música urbana. Un golpe o una manera de llamar la atención de todo el mundo, para que tengan en el radar esta historia en la que se le rinde un homenaje al deporte con sus máscaras y su colorido.

Y se hace referencia a leyendas como El huracán Ramírez, Blue Demon, El Santo y hasta el Hijo del Santo, que llegó a pelear con Cassandro y terminó aplaudiendo la fuerza y entrega de su rival.

El protagonista tiene una relación muy cercana con su mamá. Foto: Prime Video

Cassandro es una cinta directa, sin complicaciones argumentales o excesos de producción. Uno de sus valores agregados es la sólida relación del protagonista con su madre, que tiene varios momentos emotivos y configura un respiro a las batallas que tiene en el ring cada noche.



Todo está planteado para armar un rompecabezas con la figura del ascenso de un hombre y sus caídas, aunque aquí se reivindica al personaje que, en la vida real, sufrió demasiado, se lastimó mucho más y consiguió convertirse en una leyenda entre los fanáticos y los practicantes de la lucha libre mexicana.



El show de Cassandro cambió la imagen de los luchadores 'Exóticos'. Foto: Prime Video

Desde esa perspectiva, también vale la intención de Cassandro de descubrir para las nuevas generaciones a este personaje que hoy tiene un grafiti gigantesco en El Paso (Texas).

Desde el principio el verdadero luchador soñaba con que se hiciera una película inspirada en su vida y fue impactante para él verla en Utah (Estados Unidos) junto a Gael García.



Pero la batalla no ha parado para Saúl Armendáriz, que en el 2021 sufrió una embolia cerebral que afectó su habla y un poco del movimiento de sus músculos, pero ahora sigue recuperándose y en las pocas charlas que ha dado acerca de la película, el luchador sonríe todo el tiempo, quizá como la hace Gael García cada vez que le rompe la cara a sus enemigos del ring.

